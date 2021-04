Helena Maleno exige a los gobiernos español y marroquí que cesen la persecución de su familia, "depuren responsabilidades y reparen todo el daño causado"

Maleno en el centro, durante la rueda de prensa en Madrid de este lunes, arropada por Alba Flores, Moha Gerehou, María San Martín y activistas de Caminando Fronteras. Foto: @walkingborders

La activista por los derechos humanos, reconocida internacionalmente, Helena Maleno, ha difundido un video en las redes sociales en el que ha exigido a los gobiernos español y marroquí que "cesen en la persecución de mi familia, que depuren responsabilidades dentro de sus instituciones y que reparen todo el daño que han causado". "Defender derechos es un deber democrático. Ya basta. Exijo justicia", ha denunciado.

El pasado 23 de enero, Maleno fue deportada y "expulsada con violencia" del que ha sido su hogar en los últimos 20 años, Marruecos, y en el que han crecido sus hijos. Desde allí, venía realizando su incansable trabajo por el derecho a la vida de las personas migrantes. Una labor que la llevó ante los tribunales en 2018, acusada de "favorecer la inmigración ilegal". Cargos de los que resultó absuelta.

"Ni siquiera me permitieron reunirme con mi hija de 14 años, de la que estuve separada durante 32 angustiosos días, sabiendo que su seguridad también estaba en riesgo, simplemente por el hecho de ser mi hija", ha criticado.

"Tras años resistiendo a la criminalización y, a pesar de que dos procedimientos judiciales en España y Marruecos han reconocido que mi labor en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes no es un delito, la violencia y las amenazas contra mi y mi familia continúan". Desde abril de 2020, según ha denunciado, Maleno ha sufrido un total de 37 ataques: "amenazas de muerte, agresiones, seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda familiar".

Malena ha señalado al "Ministerio del Interior español, en concreto la UCRIF [Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales del Cuerpo Nacional de Policía español], en colaboración con la policía marroquí", como "los responsables de este hostigamiento que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija durante estos meses".

Asimismo, ha reconocido que a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio español de Asuntos Exteriores, a través de la Embajada en Marruecos, y por la actual ministra de Derechos Sociales, "para protegernos", "desgraciadamente, las cloacas del Estado, y su actuación en la persecución de personas defensoras de los derechos humanos, tienen más poder de lo que nos podíamos imaginar".

Su labor ha permitido salvar la vida de más de 100.000 personas migrantes

Arropada por integrantes de Caminando Fronteras, la actriz Alba Flores, el periodista y activista antirracista Moha Gerehou, y María San Martín, coordinadora de Front Line Defenders, Maleno ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en Madrid. "El Estado español aceptó mi deportación, desde el Ministerio del Interior eran conscientes de ello y se me envió a otra ciudad distinta a la que yo venía. El trato fue vejatorio, tenía que tomar una medicación que no se me dejó", ha relatado la activista.

Respecto a las amenazas sufridas, Maleno ha explicado: "Han entrado a mi casa para decirme que pueden entrar hasta lo más profundo de mi vida. Una vez, se llevaron un papel donde figuraba el horario de mi hija. Quisieron decirme que sabían dónde iba a estar y esta vez me separaron de ella".

Por su parte, Alba Flores, ha destacado que "el trabajo que lleva haciendo Helena durante todos estos años es una labor esencial". Así, ha señalado que "vengo aquí en calidad de apoyo y como parte de la sociedad. Lo más importante, después de defender los derechos humanos, es defender a quien defiende esos derechos. Tenemos que arrimar el hombro y cuidar. Todas debemos ser defensoras de derechos".

A continuación, Gerehou ha añadido que "las deportaciones son una cuestión estructural que afecta a las personas migrantes. En esta continua máquina de deportar, no hace falta que seas migrante para ser criminalizada. Basta con que defiendas a las personas migrantes", para pedir "que se haga justicia, que se proteja a Helena Maleno, a ella y a tantos activistas que cada día se dejan la piel por defender los derechos humanos".

Por último, San Martín ha recordado que "en 2017, cuando se inició el proceso de criminalización en contra de Helena, formamos un pequeño comité que la ha asesorado frente a un montón de agresiones. Su caso es paradigmático de lo que les sucede a las defensoras de derechos". "En contra de lo que muchos creyeron, con el fin del proceso judicial de 2019 no terminó el hostigamiento que ha recibido Helena por su labor, que ha culminado con la reciente deportación forzada que ha sufrido", ha advertido.

El Colectivo Caminando Fronteras ha enviado una carta al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que le instan a "proteger de forma urgente" a Helena Maleno. Asimismo, han pedido el apoyo firmando la carta, que se enmarca dentro de la campaña #JusticiaParaHelenaMaleno. Bajo esta etiqueta, la activista está recibiendo cientos de muestras de solidaridad.

La labor de Maleno ha permitido salvar la vida de más de 100.000 personas migrantes en la frontera sur del Estado español, tal y como registra Caminando Fronteras. Cuenta con el reconocimiento de la ONU y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, destacando el apoyo de la Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Ha sido distinguida con más de veinte premios de derechos humanos estatales e internacionales, y recientemente ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Illes Balears.