Fuera Casas de Apuestas de Zaragoza denuncia la presencia de publicidad de casinos durante partidos con jugadores menores

La Ley 16/2018 subraya que está prohibida y es considerada una infracción muy grave “la inserción de publicidad de todo tipo de apuestas deportivas del ámbito de la Co­munidad Autónoma de Aragón"

Fotograma del vídeo de YouTube del partido. Foto: Fuera Casas de Apuesta Zaragoza.

El 9 de octubre de 2019 la Plataforma Fuera Casas de Apuestas de Zaragoza identificó durante el partido de fútbol de la UEFA Youth League, disputado en el estadio de la Romareda entre los equipos Real Zaragoza y Korona Kielce, varias vallas publicitarias de la casa de apuestas online William Hill. La mayoría de los jugadores de ambos equipos se situaban en una franja de edad entre los 15 y 18 años como se puede comprobar en la web de la competición.

Por si este hecho no fuera lo suficientemente grave, además, la plataforma pudo comprobar como en la web de la casa de apuestas anunciante, ‘William Hill’, patrocinadora oficial del Real Zaragoza, se ofrecía en directo diversas cuotas para apostar sobre este evento deportivo protagonizado mayoritariamente por menores de edad.

A pesar de que las diferentes leyes tanto estatales como aragonesas advierten de los peligros que supone la exposición de publicidad de casas de apuestas en los y las menores de edad, esta práctica no es del todo ilegal. En este caso concreto, la Ley 13/2011 señala que está prohibida la promoción de operadores de juego en “eventos que sean protagonizados exclusiva o mayoritariamente por menores de edad” para “establecer una nítida separación entre el ámbito de los menores de edad y el de todo tipo de apuestas de cara a evitar la banalización de los riesgos de la actividad de juegos y apuestas por parte de los menores”.

Sin embargo, un segundo párrafo puntualiza los límites de esta norma descartando aquellos eventos en los que al menos haya algún jugador mayor de 18 años: “A los efectos previstos en el apartado primero, se entiende que son protagonizados mayoritariamente por menores de edad todos los eventos que se desarrollen en el marco de una competición deportiva o de otro tipo que, de forma generalizada, sólo permita que participen personas con edades de 18 años o menos”.

Concretamente, durante este partido del Real Zaragoza fueron suficientes 4 jugadores mayores de 18 años en las alineaciones para romper esa “nítida separación” entre los menores congregados y las casas de apuestas.

Desde Fuera Casas de Apuestas Zaragoza señalan que “la introducción y normalización de la publicidad de apuestas en competiciones deportivas donde participan menores de edad supone un riesgo del que no podemos permanecer impasibles desde esta plataforma”.

Tarazona, menores y casas de apuestas

Asimismo, recuerdan que en las fechas 6, 7 y 8 de septiembre de 2019, se celebró en el estadio de la Sociedad Deportiva Tarazona, ubicado en dicha localidad, el torneo «Pinares Cup» de las categorías Alevín y Benjamín, cuyos participantes eran niños de entre 8 y 11 años de edad, en el que se exhibió publicidad de ARABET, una casa de apuestas física aragonesa. Desde la plataforma Fuera Casas de Apuestas advierten de que “además de falta de ética, está expresamente prohibido por la Ley de la actividad física y el deporte en Aragón y por el Reglamento de publicidad del juego y apuestas de la Comunidad Autónoma”.

El Acuerdo de la Comi­sión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 16/2018 subraya que está prohibida y es considerada una infracción muy grave “la inserción de publicidad de todo tipo de apuestas deportivas del ámbito de la Co­munidad Autónoma de Aragón y de cualquier clase de negocio relacionado con la prostitución, en equipaciones, instalaciones, patrocinios o similares en cualquier tipo de competición, actividad o evento deportivo, siempre y cuando la entidad de que se trate tenga su domicilio social en Aragón y la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito local, provincial o autonómico aragonés”.

Además, el Decreto 166/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Publicidad del Juego y Apuestas en Aragón subraya que queda expresamente prohibida “la publicidad de juegos, apuestas o de los locales en los que éstos se desarrollen mediante el patrocinio de actividades deportivas o de ocio en las que participen menores de edad”.

En el caso del Real Zaragoza, el club se escuda en que la competición no es de ámbito territorial y su patrocinadora William Hill no tiene sede social en Aragón por lo que estas leyes aragonesas no tendrían efecto en su ámbito de actuación.

Por todo ello, la plataforma denuncia públicamente “estos graves e irresponsables hechos que, además de un incumplimiento de leyes en vigor, suponen una incentivación a las apuestas deportivas de forma abusiva hacia los más vulnerables, con el consiguiente riesgo para su salud y desarrollo”.

La plataforma Fuera Casas de Apuestas de Zaragoza nació como reacción al aumento descontrolado de este tipo de negocios, tanto físico como online, la normalización de las apuestas entre la juventud y las nefastas consecuencias que provocan en los sectores más vulnerables.

Por ello aseguran que permanecerán vigilantes ante las irregularidades y abusos que estos negocios puedan llevar a cabo, con acciones de denuncia y protección.