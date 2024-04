Fermin Muguruza celebra cuatro décadas "en la línea del frente" con dos grandes conciertos en Bilbo contra la censura

Muguruza en un concierto en Hondarribia en 2013 | Foto: Jon Iraundegi

Cuatro décadas de enfrentamiento contra la censura. 40 años de trayectoria músico-vital a celebrar. Las citas, 20 y 21 de diciembre de 2024 en el Bilbao Arena —casualmente, la primera coincide con el Día de los Derechos y Libertades del Pueblo aragonés—. El anuncio lo hacía público en sus redes sociales el propio Fermin Muguruza en la medianoche del sábado, 20 de abril, el día de 61 cumpleaños. Tras más de 11 años —desde 2013— sin subirse a los grandes escenarios, el músico y polifacético artista vasco confirmaba su regreso. Y no serán unos conciertos cualquiera. Bajo el título ‘FM Muguruza. 1984-2024’, recordará toda su carrera musical con un recorrido desde los inicios de Kortatu y Negu Gorriak hasta sus trabajos más recientes en solitario.

En un principio iba a ser un único concierto. Sin embargo la expectación fue tan grande que las 8.000 entradas que salieron a la venta este martes, 23 de abril —coincidiendo con el Día de Aragón—, para la cita del 20 de diciembre se agotaron en cuestión de minutos. "Ha habido momentos en los que la web ha recibido más de 70.000 peticiones simultaneas", apuntaba la organización en un comunicado. Poco después, Fermin Muguruza anunciaba un nuevo concierto en el Bilbao Arena para el 21 de diciembre de 2024, justo el día después de la primera fecha, y agradecía la acogida: "La expectación generada en los últimos días se ha convertido en una ola gigante. ¡Ha sido increíble! Por ello, ofreceremos una segunda oportunidad a las miles de personas que se han quedado sin entrada". Eso sí, desde la organización del evento han señalado que "no habrá un tercer concierto". "No habrá un tercer Miribilla", aclaraba Muguruza. Las entradas para el nuevo concierto se han puesto a la venta este jueves, 25 de abril, a las 10.00 horas en www.muguruzafm.eus. Y se han agotado en cuestión de segundos.

"Una fiesta contra los ataques de la extrema derecha"

Censurado. Cancelado. Censurado. Cancelado. Esta losa ha sido una constante en el camino de Fermin Muguruza. Y este 40 aniversario llega en un momento en el que la derecha mediática y judicial española ha vuelto a lanzar su ofensiva contra el artista vasco. Pero Muguruza no ha sido nunca una persona de las que se calla. Frente a ello, responderá, micro en mano, reivindicando su trayectoria y legado. Los conciertos del 20 y 21 de diciembre en Bilbo "serán algo más que un simple concierto, servirán para utilizar la música como herramienta de expresión y cambio social", ha dicho.

"Quiero que estos conciertos sean una fiesta contra la censura y los ataques de la extrema derecha que estamos sufriendo últimamente", ha subrayado Muguruza para recordar no solo los ataques contra su persona, también los casos del director y cinco profesores del consejo de dirección de una escuela de València que han sido imputados por pintar un mural que homenajea la trayectoria creativa del músico de Irun, los ataques a la actriz Itziar Ituño o a los jugadores del Athletic por cantar 'Sarri, Sarri' durante las celebraciones por la reciente Copa ganada. "Lo quiero decir muy claro y alto: si no les gusta el ‘Sarri, Sarri’, el 20 y el 21 de diciembre tendrán a miles de gargantas demostrando que en este país [Euskal Herria] sabemos avanzar por encima de la censura", ha destacado Muguruza.

El artista irundarra afirma que "será un honor y un privilegio poder celebrar este recorrido de 40 años sobre un escenario, sobre todo después de ver caer gente a mi alrededor". La última vez que se subió a un escenario fue hace cinco años en el Kafe Antzokia de Bilbo para ofrecer un concierto en memoria a su hermano Iñigo, fallecido en septiembre de 2019. "Esta vez espero que estos conciertos sean especiales para quienes vengan; al menos para mí será muy emocionante. Después de décadas recordaremos los momentos que han dado forma a muchas y muchos de nosotros y al imaginario colectivo de este país", añade.

De Kortatu y Negu Gorriak a su carrera en solitario

Muguruza ha sido definido como una de las figuras de mayor influencia y carisma en el panorama musical vasco en diferentes sectores. Comenzó su carrera musical en 1984 creando junto a su hermano Iñigo el grupo Kortatu. Una banda transgresora y rebelde, en tiempos convulsos y acelerados, de lucha, fiesta y guerra sucia, que marcó a toda una generación de redskins y punks. La banda dejó para la historia —además del disco compartido con Cicatriz, Jotakie y Kontuz Hi!, que sirvió de estreno, y varios singles y EPs— cuatro álbumes que siguen manteniendo intacta toda su rabia: "Kortatu" (1985); "El estado de las cosas" (1986); "Kolpez kolpe" (1988); y "Azken guda dantza", grabado en directo el 1 de octubre de 1988 en Iruñea, el concierto de despedida.

Cuando Kortatu se disolvió, los hermanos Muguruza continuaron con Negu Gorriak. Esta vez junto a Kaki Arkarazo —con el que ya habían compartido escenario en los últimos años del anterior proyecto musical— y con el euskera como lengua. Así, en junio de 1990 apareció su primer disco, "Negu Gorriak", grabado con una caja de ritmos. Poco después, se unirían Mikel Abrego —batería de la mítica banda hardcore BAP!— y Mikel Kazalis, de Anestesia, al bajo. Con el quinteto llegarían "Gure Jarrera" (1991), "Gora Herria" (1991), "Borreroak baditu milaka aurpegi" (1993), "Hipokrisiari stop! Bilbo 93-X-30" (1994), "Ideia zabaldu" (1995), "Ustelkeria" (1996) y "Salam, agur" (1996). Negu Gorriak fue, sin duda, uno de los grupos más importantes de la escena de los años 90 y de mayor proyección internacional. Además, impulsaron el sello Esan Ozenki Records, para editar sus propios discos y el de decenas de bandas emergentes en Euskal Herria, y el subsello Gora Herriak, con el que editarían a bandas que cantaban en otras lenguas.

Tras la disolución de Negu Gorriak, Muguruza inició su carrera en solitario, tomando como base el reggae y el dub y mezclando ritmos latinos o elementos del rock, hip hop, funk, soul y drum and bass, firmando casi una veintena de discos. Como buen militante internacionalista, a lo largo de estas cuatro décadas de trayectoria ha colaborado con artistas muy diversos y de distintos países. Desde Dut, Manu Chao, Banda Bassotti, Todos Tus Muertos, Amparanoia, Tijuana No!, Obrint Pas, Zebda, Desorden Público, Reincidentes a Angelo Moore, Refree, Albert Pla, El Columpio Asesino o Peret.

Un gran akelarre antifascista contra la censura

Su ausencia de los escenarios no ha estado motivada por un parón creativo. Todo lo contrario. Muguruza ha estado inmerso en el mundo del cine y el documental en los últimos años, y ha creado un sinfín de trabajos de temática social. Entre ellos, la serie ‘Next Music Station' (2011), que reúne once documentales sobre música árabe para la cadena Al Jazeera, el documental ‘Irun meets New Orleans' (2015), las películas de animación ‘Black is Beltza' (2018) y ‘Black is Beltza II: Ainhoa’ (2022), esta última nominada a un Goya —a pesar de los intentos de veto por parte del partido ultraderechista Vox—, o el reciente documental ‘BIDASOA 2018-2023' (2023), un alegato contra las políticas migratorias racistas.

El 20 y 21 de diciembre en el Bilbao Arena, Muguruza repasará su carrera musical, una retrospectiva de cuatro décadas "en la línea del frente", un trabajo sólido y comprometido de la época de Kortatu y Negu Gorriak o su evolución en solitario. Y ya ha avisado que serán dos noches "llenas de canciones históricas". Las 8.000 personas que abarrotarán el recinto cada día podrán disfrutar, bailar y cantar diferentes temas que se han convertido en iconos de la música vasca. Unos conciertos que prometen estar a la altura de los dos míticos ofrecidos por Negu Gorriak en 2001, en el Velódromo de Anoeta, para celebrar "la victoria de la palabra" sobre el general Rodríguez Galindo. Dos noches que, como hacían The Clash, convertirán un acto lúdico en un acto político. Serán un gran akelarre antifascista contra la censura. Denok gara Fermin Muguruza.