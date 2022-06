"La cumbre de Madrid solo agravará la crisis entre dos polos: el poder hegemónico en decadencia y las nuevas potencias emergentes"

Pancarta de la Plataforma Anti-OTAN de Zaragoza durante la manifestación por el día de la República. Foto: @AntiOTAN_ZGZ

Los días 29 y 30 de junio se va a celebrar en Madrid la cumbre de la OTAN, lo que además de constituir un hecho histórico, definirá de ahora en adelante el papel del Estado español dentro de esta estructura militar.

Tras unos años de inactividad, diferentes plataformas, sindicatos alternativos, organizaciones políticas e individualidades, han decidido poner en marcha de nuevo la Plataforma Anti-OTAN de Zaragoza y organizar una serie de actividades con el fin de mostrar las consecuencias y los riesgos de pertenecer a esta alianza militar, así como para explicar su recorrido militar y político a lo largo de sus 73 años de existencia.

Desde el pasado 18 de marzo, la Plataforma Anti-OTAN de Zaragoza no ha parado. Dentro del ciclo de charlas sobre guerra y geopolítica, han organizado actos en Zaragoza, Binéfar y Exeya en los que han participado, entre otros, Luis Gonzalo Segura -escritor y exteniente del Ejército de Tierra expulsado por denunciar corrupción y abusos-, el periodista Ibai Trebiño y el doctor, profesor e investigador Pablo Sapag. Actos en los que también han hablado de conflictos internacionales olvidados por Occidente, como los del Donbass, Siria o el Sahara ocupado.

La última acción de la Plataforma Anti-OTAN de Zaragoza es la de fletar un autobús para acudir a la manifestación de Madrid contra la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar este domingo, 26 de junio, y para el que quedan unas pocas plazas. Horas antes de la gran movilización en la capital castellana, AraInfo se ha entrevistado con representantes de la Plataforma.

¿A partir de cuándo surge la idea de retomar la Plataforma Anti-OTAN ?

La idea surge en el momento que se anuncia de manera oficial la celebración de la cumbre de la OTAN en la ciudad de Madrid para finales de este mes, junio. Diferentes organizaciones de carácter político, sindical e internacionalista que ya habíamos trabajado conjuntamente en otras campañas de solidaridad y anteriores movilizaciones de la Plataforma Anti-OTAN, decidimos reactivarla de nuevo. Nos parece necesario dar continuidad al importante recorrido histórico que este movimiento ha tenido en Zaragoza, más si cabe en la situación actual, donde conflictos como el de Ucrania han acelerado importantes cambios a nivel geopolítico, que están redefiniendo los nuevos polos de influencia económica y amenazando la hegemonía de las actuales estructuras de dominación global. Esto nos afecta de manera significativa a nivel económico, lo vemos cada día con unos índices de inflación desorbitados. Pero no debemos olvidar que además somos una ciudad con importantes centros militares para la OTAN, algo que en caso de una escalada bélica nos coloca como un objetivo directo en el plano militar.

¿Con qué finalidad retomáis la plataforma?

Además de explicar las implicaciones y consecuencias que tiene la pertenencia a la OTAN, partimos con la idea de mostrar el recorrido de esta organización político/militar, desde sus inicios hasta nuestros días. El porqué de su nacimiento y qué sentido tiene hoy por hoy su existencia. A partir de aquí surgió la propuesta de realizar un ciclo de charlas, documentales y edición de materiales, contando con intelectuales, activistas y personalidades del mundo académico, con el fin de mostrar el verdadero rostro de la OTAN y el papel del Estado español dentro de esta organización. Con el advenimiento de la crisis ucraniana o el reconocimiento de la autonomía del Sahara por parte del Gobierno español, nos vimos obligados a ampliar el enfoque de estos actos. Además, hemos participado en movilizaciones de distintos ámbitos para tratar de sumar el mayor número posible de efectivos a esta lucha, que hoy en día consideramos de vital importancia. Es necesario acumular fuerzas y crear una importante masa crítica contra la OTAN, por ello también nos hemos sumado a las movilizaciones de Madrid junto a otras plataformas y organizaciones del resto del estado.

Habláis del papel del Estado español dentro de la OTAN ¿Cuál es su papel?

Aunque siempre se ha presentado como un actor "pacífico" dentro de la coalición, los hechos demuestran todo lo contrario. Pese a que entramos con la condición de no formar parte de su estructura militar, desde 1999 lo hacemos a todos los efectos. En nuestro territorio existen bases militares y campos de entrenamiento a disposición de EEUU y la OTAN. Aquí repostan los aviones de combate y suministros que después utilizan para bombardear otros países. Y fuera de nuestro territorio, las tropas españolas participan periódicamente en programas y maniobras militares de la OTAN con fines persuasivos y/o agresivos, como las maniobras a gran escala que ha realizado recientemente en el Mar Báltico. Por no hablar de los bombardeos con uranio empobrecido sobre Belgrado o la destrucción de Libia, donde altos mandos políticos y militares españoles tuvieron un especial protagonismo.

¿Qué otro papel puede tener el Estado español dentro de la OTAN?

La importancia geoestratégica que tiene España dentro de Europa nos sitúa como una base militar clave para extender y mantener el dominio global de los EEUU a través de su poderío militar. Una dependencia que subyuga nuestros intereses a los de su complejo militar-industrial, y en definitiva, a los de los monopolios financieros y empresariales hegemónicos a nivel global. Esto implica una pérdida total de nuestra soberanía política y económica, que no solo nos impide tener unas relaciones pacíficas y amistosas con muchos países, sino que nos relega al papel de mera “colonia de ultramar”. Un papel de comparsa que hoy en día ejerce toda la Unión Europea debido a su dependencia militar de los EEUU y que está empujando a un importante incremento de la inversión militar de sus estados miembro. En España, el gasto militar corriente se ha incrementado en más de 25.000 millones, nada más y nada menos el 2% del PIB. Evidentemente, ese dinero no sale del aire y para conseguirlo se recortará de los presupuestos de sanidad, educación, pensiones, gasto social, servicios públicos, etc…

¿Qué ha aportado la OTAN entonces a España?

En el plano militar supuso una renovación y actualización de medios tecnológicos militares, que por supuesto, también se trasladaron al plano policial y represivo. En el ámbito propagandístico crearon una narrativa muy agresiva que se mantiene hasta hoy, distorsionando la realidad y justificando las mayores atrocidades. También ha propiciado que aflore una importante industria armamentística nacional, que ha ido pasando de unas manos a otras y cuyos lobbies a día de hoy se comportan como auténticos señores de la guerra.

¿Qué opinión os merece la próxima cumbre en Madrid?

Una cumbre que califican de histórica, pero que en el contexto actual solo puede agravar más la crisis internacional entre dos polos, el del poder globalista hegemónico en decadencia y el de las nuevas potencias emergentes. En esta cumbre se van a definir las estrategias belicistas de los primeros y estas pueden conducirnos a una situación insostenible, por no decir catastrófica, incluso a un enfrentamiento nuclear. Por lo tanto, nuestra posición es clara, decimos NO A LA OTAN y FUERA SUS BASES. Pero no solo reivindicamos nuestra salida inmediata, exigimos la desaparición absoluta de esta organización criminal. Ningún pueblo merece ser cómplice ni víctima de sus masacres "pintadas de colores".

Para concluir, ¿cómo podemos estar al tanto de la actualidad?

Podéis seguirnos en nuestras redes sociales:

Twitter: @AntiOTAN_ZGZ

Instagram: @Plataf.antiotan.zgz

Facebook: Plataforma Anti-OTAN Zaragoza

Correo electrónico: antiotanzaragoza.1@gmail.com

Así mismo, os recordamos que este domingo 26 de junio, hemos fletado un autobús para acudir a la manifestación de Madrid contra la Cumbre de la OTAN para el que todavía quedan unas pocas plazas y en el que todavía estáis a tiempo de subir.