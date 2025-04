El PP de Aragón se lía entre “volquetes de putas” y bulos de la extrema derecha

(Archivo) Azcón y Feijóo durante un cónclave del PP celebrado en Zaragoza | Foto: PP

Tras uno de los innumerables juicios por corrupción que jalonan la trayectoria del PP, en concreto por el conocido como 'Caso espías', que afectaba al gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid, uno de sus altos cargos se hizo tristemente famoso al hacerse pública la frase “habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas”. Una frase que reveló entonces que los políticos del PP implicados habían intentado pactar sus declaraciones para no incriminar a Francisco Granados, y que mostraba ‘una forma de celebrar’ del PP muy poco edificante.

Durante este pasado fin de semana, la secretaria general del PSOE Aragón, y ministra española de Educación, Pilar Alegría, denunció estar siendo “víctima de un machismo repugnante e intolerable” en redes sociales. Alegría aseguraba que “tras años en política, respeto a quienes discrepan de mi ideología, pero nunca podré respetar ni me callaré ante los insultos y el odio a raudales que, desgraciadamente, las mujeres seguimos soportando por parte de tantísimos energúmenos. Si creen que así nos van a intimidar o nos van a callar, se equivocan. Ya basta: cabeza alta y ni un paso atrás”.

La delegación territorial del PP en Aragón, liderada por Jorge Azcón, tenía así una oportunidad de solidarizarse con Alegría y mostrar su rechazo al machismo, pero ha elegido sumergirse en la estrategia de la ‘política del fiemo’ para complacer a sus jefes hispano-madrileños, y reclamaba a Pilar Alegría “explicaciones sobre lo ocurrido en el Parador de Teruel y las gestiones que hizo tras la noche la juerga de Ábalos con prostitutas”, acusando a la secretaria general del PSOE Aragón de estar “haciendo uso de su cargo para pagarse una campaña preelectoral en Aragón”.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, explicaba que “llevo 48 horas leyendo y escuchando mensajes llamándome ‘puta’, ‘zorra’ o ‘comepollas’, instándome a ponerme a cuatro patas, diciéndome que soy Ministra por callar y ponerme de rodillas, preguntándome si me gusta de lado o encima. 48 horas siendo víctima de un machismo repugnante e intolerable. Sé que somos muchas las mujeres que diariamente tenemos que soportar esto y no, no se puede admitir ni tolerar, no lo podemos consentir”.

La también ministra española de Educación, recordaba que “llevo años en política, y siempre he hecho mi trabajo con dedicación, seriedad y honestidad. Y sí, entiendo y respeto a quienes discrepan de mi ideología y de mis decisiones, pero nunca podré respetar ni me callaré ante los insultos y el odio a raudales que, desgraciadamente, las mujeres seguimos soportando por parte de tantísimos energúmenos. Si creen que así nos van a intimidar o nos van a callar, se equivocan. Ya basta: cabeza alta y ni un paso atrás”.

“Y lo vuelvo a repetir: quien quiera buscar en mí lo que no es, está perdiendo el tiempo. Yo estaré donde siempre: trabajando y cumpliendo mis responsabilidades con seriedad y honestidad”, finalizaba.

Así pues, sorprende, o no tanto, que el partido “del volquetes de putas” y que utiliza constantemente las redes sociales oficiales, tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como de la DGA, sobre todo, pero también de otras instituciones aragonesas donde gobierna, para lanzar campañas de promoción personal de la alcaldesa Chueca y del presidente Azcón, y también para publicitar empresas amigas sin el menor rubor, acuse a sus adversarios políticos de hacer lo que ellas mismas hacen.

En ese sentido, y en respuesta a los tuits del PP en Aragón, fuentes del entorno de la ministra Pilar Alegría han asegurado a AraInfo | Diario Libre d’Aragón que “no se trata sólo de insultos en las redes sociales, el PP está utilizando también las informaciones sin pruebas de los seudo medios para atacar a Alegría y hacerlo, además, con un elevado componente machista”. Desde el entorno de Alegría se resalta que “este es el precio por ser la rival directa de Azcón” y que “es el PP el promotor de los ataques”.

“En 2025 siguen señalando a la ministra portavoz del Gobierno, ministra de Educación y secretaria general del PSOE Aragón como alguien que ha llegado a esos cargos por ‘chupar pollas’ y por medrar”, desde el entorno de Alegría han querido dar a conocer todos estos ataques “porque son los que muchas mujeres tienen que seguir soportando en su día a día. Además, el mensaje es claro: no la van a silenciar. El compromiso de Alegría se crece con estas actitudes y su objetivo va es firme: sacar esta mala praxis y esta mala política de las instituciones aragonesas”, han asegurado a AraInfo.

Asimismo, desde el PSOE Aragón han vuelto a pedir al PP “que condene la ola de ataques recibida por Pilar Alegría” y que “dejen de acusar sin pruebas a la secretaria general” socialista.

El exministro de Transportes y ex secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, anunciaba este pasado sábado que ha “encargado iniciar acciones judiciales ante las informaciones que me vinculan con una supuesta fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel en plena pandemia de covid. Lo que en un principio parecía una broma de mal gusto, vista la insistencia en convertir en verdad esta mentira formulada de forma tan impune y vista la actitud y su utilización por el Partido Popular, he encargado iniciar acciones judiciales", aseguraba en sus redes sociales.

El exministro implicado en casos de corrupción enfatizaba que “ya está bien de intoxicación con mentiras en la batalla política instrumentalizando mi persona, manchando de esta forma mi honor, mi reputación y la de mi familia. Ya está bien de este ambiente tóxico de la pelea constante, de argumentos retorcidos, de esta puesta en escena que solo busca amparar conductas que anestesien a la población ante una realidad tan difícil de explicar. Ya está bien de falacias que no parecen pasar factura a quienes una y otra vez las utilizan para conseguir sus objetivos. ¡Nos vemos en los tribunales!”, Ábalos ilustraba su mensaje y su enfado haciendo referencia a una noticia del panfleto ultraderechista Okdiario, cuyo titular afirmaba “Ábalos llevó una furgoneta llena de 'señoritas' al parador de Teruel y luego destrozó la suite principal”, algo que el exministro afirma ser “rotundamente falso”.