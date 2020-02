El papel de la arqueología en las obras del Coso de Uesca, una oportunidad para el patrimonio y la historia

La Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca, frente al secretismo y la ocultación habituales, exige a las administraciones una gestión arqueológica intensa, transparente y útil, con especial hincapié en el área de Santo Domingo

Obras en el Coso de Uesca. Foto: Ayuntamiento de Uesca.

Las obras para la peatonalización del Coso Bajo y la plaza de Santo Domingo constituyen una oportunidad irrenunciable para el conocimiento de la historia de la ciudad a través de los posibles restos arqueológicos guardados en el subsuelo durante siglos. A juicio de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca, la zona de trabajo determinada por el proyecto puesto en marcha recientemente por el Ayuntamiento, podría revelar la existencia de elementos muy valiosos vinculados con el entorno de la muralla, declarada Bien de Interés Cultural, el teatro de época romana, huellas medievales e incluso materiales relacionados con la Guerra Civil.

“El patrimonio arqueológico es un bien común, aunque su gestión, a menudo asociada al secretismo y la ocultación, genera un desconocimiento que propicia desconfianza, desinterés e incluso una percepción negativa que logra desvincular a la ciudadanía de esta riqueza cultural”, apuntan. Así, denuncian que en los últimos años, por razones interesadas y “extracientíficas”, se documentan actuaciones opacas para la población oscense a la que se “hurta” de este modo el conocimiento de su pasado milenario y la constatación in situ, a través de los materiales hallados, de la importancia de asentamientos humanos, usos artesanos varios e industria puesta al servicio de la economía y el desarrollo social de otras épocas.

La necesaria intervención arqueológica, no obstante, no es el objetivo de las obras, pero sí, además de una exigencia legal, un elemento fundamental para aportar información histórica que ahonde en el conocimiento del pasado remoto y las transformaciones urbanas y sociales habidas hasta el presente. La Plataforma para la Defensa del Patrimonio considera que la fórmula habitual de control y seguimiento arqueológico, sobre todo en la obra pública, constituye una actividad preventiva de “perfil bajo” que, en la mayoría de las ocasiones, solo sirve para comprobar la existencia o inexistencia de niveles o restos arqueológicos. “Vestigios que, en su caso, se documentan con la urgencia de la presencia de maquinaria pesada y, en el mejor de los supuestos, quedan soterrados, cuando no, destruidos instantáneamente por la propia actividad mecánica derivada del movimiento de tierra que dicta el imperativo urbanístico”, aclaran.

La Plataforma patrimonial de Huesca exige, por ello, a los órganos e instituciones competentes en la materia, la generación de medidas que garanticen la transparencia en la gestión del patrimonio arqueológico. La información y difusión acerca de los posibles hallazgos es, para esta entidad, un derecho que debería concretarse “no solo a través de publicaciones especializadas, también a pie de obra, así como a través de comparecencias públicas de los responsables institucionales y la divulgación por medios suficientes para el conocimiento general, contrarios a la exclusividad y el sigilo imperantes”.

Las obras en el Coso Bajo y en la plaza de Santo Domingo constituyen un momento de excepción para el estudio, y “deberían sobrepasar lo meramente funcional del control arqueológico, para contemplar la posibilidad única de ampliar esta investigación a una exhaustiva excavación en área, esto es, hasta donde los indicios, la ciencia y la documentación existente consideren razonable”. Apuntan mientras recuerdan que si los restos hallados tienen valor suficiente y aconsejan su conservación y exposición, deberían incorporarse al paisaje urbano como un elemento de relevancia cultural, “si no alcanzan tal dimensión, tras un riguroso estudio, que permanezcan en el subsuelo a la espera de otros siglos y otras políticas que, a no dudarlo, también hablarán de nosotros y nuestro interés por conocernos y explicarnos”, concluyen.