Siempre, a lo largo de mi vida, me he preguntado cuál sería, cuál era el lado correcto de la Historia. Cuál para posicionarme, en conciencia, en él. Para cualquier ciudadano/a de a pie no resulta sencillo. La información esencial está cada vez más falseada de manera interesada. Los amos del mundo en la sombra, descubren formas, modos, juguetes, zanahorias con los que entretener, despistar, lograr que los aspectos cruciales sociales queden desdibujados. Consiguen que las corrientes de opinión, manejadas, más y más, por las encuestas prefabricadas o por unas garrochas morales, similares, en la práctica, a las que encaminan al …