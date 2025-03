El cine independiente realizado por mujeres protagonista en los premios de la XI edición La Mirada Tabú

"Azkena", de Ana Inés Landeta y Lorea Lyons, gana el primer premio, y segundo premio para "Ese lugar partido", de Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián, ambas sobre roles sociales que encasillan. Premio Tabú de Género ex aqueo para "Yo voy conmigo", de Chelo Loureiro y "The Girls of Stefania", de Matthew Lynton. Premio Social para "La compañía", que aborda el drama de la muerte, y mención especial para la denuncia del bullying de "Tristes Tigres". Premio Especial del Jurado para "La reina del pop", de David Goñi, y mención especial del jurado para la directora iraní Nasrin Mohammadpour, condenada e inhabilitada para hacer cine en su país.

Ane Inés Landeta y Lorea Lyons, autoras de 'Azkena' | Foto: La Mirada Tabú

El cine independiente realizado por mujeres ha sido la seña de identidad y protagonista también en el palmarés de la XI edición de La Mirada Tabú. La directora del festival, la cineasta Vicky Calavia, ha subrayado que “estamos de enhorabuena porque de entre las más de 4.000 obras que han llegado de hasta 112 países diferentes, un 53% de ellas han sido dirigidas por mujeres”.

Sobre los grandes temas tratados este 2024 en La Mirada Tabú, Calavia ha señalado que “las y los creadores han aportado su especial mirada sobre la realidad del momento, especialmente en torno a las guerras, la violencia contra la infancia y la mujer, el bullying y el acoso, la pederastia, la salud mental, la maternidad, las relaciones líquidas, el amor real, la libertad o la identidad”.

El primer premio ha sido para "Azkena", de Ane Inés Landeta y Lorea Lyons, que cuestiona roles que encasillan a las mujeres; y desde otra perspectiva, y con el foco puesto en los roles sociales que también encasillan a los hombres, el segundo premio ha sido para “Ese lugar partido”, de Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián.

El premio Tabú de Género ha sido ex aqueo para los cortometrajes “Yo voy conmigo”, de Chelo Loureiro y “The Girls of Stefania / Voices of Ukraine”, de Matthew Lynton. Sobre “Yo voy conmigo” el jurado ha destacado "su cuidada técnica de animación para poner en valor la identidad personal frente a las imposiciones externas". Y del cortometraje documental “The Girls of Stefania” / “Voices of Ukraine”, ha destacado "su factura técnica y un guion que visibiliza a las mujeres víctimas de conflictos armados, casi siempre olvidadas".

El cortometraje "La compañía", de José María Flores, se ha llevado el premio Tabú Social por su "originalidad y sorprendente puesta en escena para abordar el drama de la muerte". También en esta categoría especial, el jurado ha querido otorgar una mención especial al cortometraje “Tristes Tigres” de Adán Pichardo por "ofrecer una mirada profunda y comprometida sobre la realidad de muchas personas con dislexia y dislalia en el entorno escolar". Denuncia el bullying y pone de relieve la falta de recursos y preparación de algunos centros educativos.

Como novedad, este año el festival ha estrenado un nuevo premio para estudiantes de Grado de Comunicación Audiovisual y Escuelas de Cine. El premio Tabú USJ, otorgado por un jurado de estudiantes, ha sido para “Donde acaban las flores”, de Carlos Urquijo, alumno de la ECAM.

Con el premio Especial del Jurado se ha hecho el cortometraje “La reina del pop”, de David Goñi, que en clave de comedia y que a través de canciones vincula emociones y momentos vitales. Pero también se ha otorgado una mención especial del jurado al cortometraje iraní “21 hafteye ba’ad / 21 semanas tarde”, de Nasrin Mohammadpour, por "visibilizar la realidad de la mujer en Irán, y la vulnerabilidad de una joven que decide no vivir su maternidad, lo que la conduce a una pesadilla vital". El festival ha señalado que la directora de este film ha sido condenada por el gobierno de su país e inhabilitada para seguir realizando cine, por lo que ha manifestado su deseo de que “en un futuro no tenga sentido hablar de estos tabúes y que la expresión de la creatividad sea un ejercicio en libertad y no de riesgo”.

Homenaje mutuo para el festival y el Padrino Tabú 2024: Isaki Lacuesta

El cineasta Isaki Lacuesta, seleccionado para representar a la Academia del Cine español en los Oscar con su largometraje “Segundo premio”, ha sido el invitado especial de la gala como Padrino Tabú 2024. Vicky Calavia lo ha presentado como uno de los cineastas "más originales y relevantes de la actualidad", un creador que "investiga las fracturas de la realidad, en una búsqueda constante de la memoria, la herencia, lo invisible, los sueños, o los rastros que dejan la fantasía y la imaginación en la experiencia del ser humano".

El cineasta, que ha destacado el importante valor social y cultural de La Mirada Tabú, también ha querido corresponder al festival brindando un cierre muy especial, con la presentación en primicia en Zaragoza, en Las Armas, del proyecto musical Walking Disaster Area, que emprende junto a las artistas Alondra Bentley e Ilya. La gala de entrega de premios ha estado presentada por la actriz Pato Badian y contó con la actuación de Crisálida Rock y Gustavo Giménez.