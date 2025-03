Crece la indignación por el ‘decretazo’ sanitario de la DGA que “desmantela la Atención Primaria”

(Archivo) El presidente Azcón y el consejero Bancalero posando junto a una trabajadora en una ambulancia | Foto: DGA / Fabián Simón

El cabreo, enfado e indignación ha crecido en los centros de salud aragoneses desde que el gobierno del PP, bajo la dirección de Jorge Azcón y el respaldo del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, presentara “un decretazo para modificar la Demanda urgente en Atención Primaria. Este ha sido firmado y avalado por CSIF, CCOO y FTPS, y en lugar de mejorar la Atención Primaria, vulnera el derecho a la atención y agrava la difícil conciliación laboral y familiar que viven los profesionales del sector”, aseguran desde CGT.

“De aquellos barros, tenemos estos lodos”

“No olvidemos que el pasado 24 de mayo de 2023, los sindicatos CSIF, CCOO y UGT se reunieron con el Gobierno de Aragón para firmar una ‘propuesta de acuerdo para la mejora de la sanidad en Aragón’. Que fue artimaña para desconvocar la huelga programada para el 31 de marzo y se gestó a espaldas de las personas trabajadoras de sanidad, justo antes de las elecciones sindicales. Un movimiento obviamente que no fue mera casualidad”, aseveran desde CGT.

Desde su firma, este pacto ha resultado ser un documento “vacío, incumplido en la mayoría de sus puntos desde su origen. Algo que es normal puesto que, los sindicatos firmantes no plantearon seriamente ciertas cuestiones. ¿Acaso un acuerdo de esta característica no necesita ser acompañado de un plan de implementación serio? La realidad es que, si los acuerdos no van ligados a planes de implementación, estos no se cumplen. Así, le dan al Gobierno de Aragón y a su Departamento de Sanidad la excusa perfecta para plantarnos decretos como el decretazo que ahora quieren imponer a la Atención Primaria”, enfatiza la federación aragonesa de Sanidad de la CGT.

“Una de las promesas más relevantes era implementar un nuevo modelo de Atención Primaria, en el mismo texto se plantea ‘la apertura de los centros de salud urbanos de 8 a 20 horas (…), favoreciendo tanto la accesibilidad de los pacientes (…) como la conciliación de la vida familiar y laboral de los profesionales’. Sin embargo, dos años después, los sindicatos firmantes no han tomado ninguna medida para hacer realidad este acuerdo. ¿Qué sentido tiene un pacto que no se discute ni se vota? ¿Para qué sirven los sindicatos si no proponen estrategias reales de lucha ante un incumplimiento tan evidente?”, recuerdan desde CGT, y señalan que “además, CCOO y el CSIF tienen la poca vergüenza de sacar un comunicado hace unos días donde plantean ‘vamos a contar verdades sobre la modificación del decreto’. para justificar su apoyo a este decretazo”, enfatizan.

“Digamos nosotras unas cuantas verdades”

El acuerdo que firmaron en 2023 “con el que levantaron la huelga, planteaba todo lo contrario a este decretazo: abrir los centros de salud para mejorar la accesibilidad y la conciliación. Ahora, en cambio, este decretazo oculta la intención de trasladar a los equipos de atención primaria a centros de especialidades, alejándolos de sus propios centros. Les obliga a trabajar más horas semanales, para poder realizar los turnos de atención continuada que se plantean en el decretazo: entre semana de 15h a 22h los fines de semana de 9h a 21h. Esto no solo perjudica a los trabajadores, sino que también aleja a los pacientes de la atención que necesitan. Porque tenemos a profesionales de la sanidad con jornadas extenuantes de 14 horas entre semana y de 12 los fines de semana, que obviamente dificultan y empeoran la calidad de diagnóstico y la propia atención”, aseguran desde CGT.

Por otro lado “el sindicato CEMSATSE ha presentado un calendario de movilizaciones, alegando, entre otras cosas, que no se ha dado tiempo para la negociación del decreto. Su plan, incluye concentraciones y huelgas, pero ¿realmente están dispuestos a luchar por lo que nos corresponde? No podemos quedarnos parados mientras ellos hacen su teatro”, explican desde la CGT, y añaden que “estos dos últimos años no han levantado ni una sola asamblea o movilización por la mejora de la Atención Primaria, ni para que se cumpliera el pacto que se firmó en 2023”.

“Ahora, cuando la presión es insostenible y el Gobierno de Aragón les pasa por arriba con un decretazo, se presentan con un plan de movilizaciones, pero sin haber construido previamente una base sólida de asambleas entre los y las trabajadoras de la sanidad. Mas bien parece que utilizan, como de costumbre, el descontento para presionar al Gobierno de Aragón y negociar, antes de su propia convocatoria de huelga, unas cuantas migajas que seguramente no tengan nada que ver con la defensa y la mejora de la Atención Primaria y de las condiciones laborales de sus trabajadoras”, recalcan desde CGT Sanidad.

“Es hora de que los y las trabajadoras de la Sanidad Pública en Aragón nos organicemos y levantemos la voz”, desde CGT “llamamos a que se hagan asambleas en cada centro de salud, donde todos y todas las profesionales discutamos, decidamos y votemos cual es el plan de lucha y qué se negocia con el Gobierno de Aragón. No podemos permitir que burócratas sindicales, directivos y los gobiernos de turno, decidan nuestro futuro. La verdadera lucha por una Sanidad Pública 100%, universal y de calidad pasa por la organización desde la base, por tomar las calles y exigir nuestros derechos”, concluyen.