Condenas unánimes por el asesinato de una periodista en Derry

Una periodista de 29 años ha muerto por disparos durante una serie de disturbios ocurridos en la noche del jueves en Derry (norte de Irlanda). La Policía ha indicado que "es probable que el Nuevo IRA esté detrás" de esta muerte en unos hechos que está tratando como "terrorismo". La presidenta del Sinn Féin ha afirmado que es "un ataque a todas las personas de esta comunidad, un ataque al proceso de paz y al Acuerdo de Viernes Santo". Theresa May y Leo Varadkar también han condenado el asesinato.

Lyra McKee. Foto: RTÈ News

La Policía del norte de la isla ha abierto una investigación por asesinato y ha apuntado este viernes a “disidentes republicanos” como posibles autores de la muerte de la reportera Lyra McKee.

El inspector jefe adjunto del cuerpo policial, Mark Hamilton, ha indicado que “es probable que el Nuevo IRA esté detrás” de esta muerte.

El suceso se produjo durante una noche de disturbios en el área de Creggan, en la ciudad de Derry, en la que también se produjeron lanzamientos de bombas de gasolina contra vehículos policiales, tras una serie de redadas policiales acometidas en la zona.

Hamilton apuntó este viernes que sobre las 23.00 GMT de la noche del jueves, “un pistolero apareció (en esa zona) y comenzó a disparar contra la policía”.

“Lyra McKee, una joven de 29 años, resultó herida. Fue sacada de la zona en un coche policial hasta el hospital Altnagelvin pero desafortunadamente, falleció”, agregó.

Según apuntan medios irlandeses, McKee, natural de Belfast, no se encontraba en ese vecindario trabajando en el momento en el que recibió el disparo. La periodista, que en 2016 fue incluida dentro de la lista de 30 periodistas menores de 30 años elegidos por la revista Forbes, trabajaba actualmente como editora para el portal de noticias con sede en California Mediagazer.

“Un ataque a toda la comunidad y al proceso de paz”

La presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, condenó el asesinato y ha extendido sus condolencias a la familia de Lyra McKee. “Su contribución a la sociedad está en marcado contraste con aquellos que se llevaron su vida brutalmente.

“Los llamados grupos disidentes que se llevaron su vida no ofrecen nada más que dificultades y sufrimiento. Como sociedad y nación, estamos buscando un futuro pacífico. Un futuro que no tiene lugar para la violencia. No representan a la comunidad, a la gente de Derry ni a una opinión más amplia”, añadió McDonald.

La presidenta del Sinn Féin aseguró que el asesinato de Lyra McKee “es un ataque a todas las personas de esta comunidad, un ataque al proceso de paz y al Acuerdo de Viernes Santo”. En este sentido, subrayó que “ya es hora de que estos grupos se vayan, que pongan fin a sus acciones y dejen que la sociedad siga adelante con la construcción de un futuro pacífico”.

McDonald que se ha trasladado a Derry “para estar junto a la gente de la ciudad y rechazar a los que llevaron la muerte a sus calles anoche”, ha concluido manifestado: “Este es un momento para que los jefes estén tranquilos y para que la comunidad muestra su oposición a los responsables de este acto”.

Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado que esta muerte es “impactante y verdaderamente sin sentido”, y agregó: “Ella fue una periodista que murió haciendo su trabajo con gran coraje”.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, condenó el asesinato y dijo: “No podemos permitir que aquellos que quieren propagar la violencia, el miedo y el odio nos arrastren al pasado”.