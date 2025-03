Arranca con concentraciones en todos los centros de salud de Zaragoza la protesta sanitaria previa a la huelga general

CEMSATSE ha realizado paros de 15 minutos en los 34 centros de la capital para exigir al Gobierno de Aragón que negocie la reordenación de la actual Atención Continuada, "impuesta sin ningún tipo de diálogo, que no respeta el descanso entre jornadas y aumentará las listas de espera". Las movilizaciones continuarán con una manifestación el domingo 16, una nueva concentración ante los 124 centros de salud de todo Aragón el jueves 20 y desembocarán en dos jornadas de huelga, los lunes 24 y 31 de marzo, que será indefinida "si no hay avances".

Concentración de este martes a las puertas del Centro de Salud Delicias sur de Zaragoza.

El personal médico y de enfermería de los 34 centros de salud existentes en la ciudad de Zaragoza se ha concentrado este mediodía durante 15 minutos a las puertas de sus centros de trabajo para mostrar la "repulsa unánime" al nuevo decreto planteado por el Gobierno de Aragón sobre la reordenación de la Atención Continuada.

Este acto ha sido el primero de una serie de movilizaciones que desembocarán en una huelga indefinida "si el Departamento de Sanidad sigue sin querer negociar una profunda reforma del sistema" que las y los profesionales denuncian que "se ha impuesto sin tiempo para negociar, no respeta leyes y acuerdos en puntos tan básicos como el descanso entre jornadas y aumentará las listas de espera en Atención Primaria".

El sindicato CEMSATSE, que une a los sindicatos CESMAragón y FASAMET de personal médico y SATSE de enfermería, ha iniciado así un calendario de protestas durante todo el mes de marzo, después de que en la última Mesa Sectorial de Sanidad el Gobierno de Aragón presentó un borrador de decreto que se había comunicado apenas dos días antes.

CEMSATSE recalca que el fin de estas protestas es que "los responsables políticos se abran al diálogo" y que las movilizaciones fueron aprobadas "unánimemente en asambleas masivas, al no encontrar otro medio para hacer ver a la administración que se puede crear".

Si no hay respuesta, las protestas continuarán con una manifestación por las calles de Zaragoza, el domingo 16; y una nueva concentración, el jueves día 20, que se extenderá a los 124 centros de salud de todo Aragón. Como último paso, se ha convocado una huelga los lunes 24 y 31 de marzo, que se convertirá en indefinida si la DGA "sigue sin abrirse la negociación".

Razones para el rechazo

Según informa CEMSATSE en una nota de prensa, la reforma propuesta por el Gobierno de Aragón afecta a la prestación de la actual Atención Continuada, "que pasa a llamarse Demanda Urgente en Atención Primaria. "Estas consultas, las realizadas fuera del horario de la jornada ordinaria, pasan a ofrecerse en nuevos puntos fuera de los centros de salud, PADUS, y a ser atendidos con carácter obligatorio en turnos por todos los profesionales sanitarios", añade el sindicato.

"La reforma esconde así que tras terminar su jornada a las 15 horas, los profesionales a los que les toque este nuevo turno deben desplazarse, al parecer de forma instantánea, al PADUS que se les indique, y continuar trabajando hasta las 22 horas. Es decir, un total de 14 horas seguidas, sin descanso ni libranza al día siguiente", advierte CEMSATSE.

"De esta manera —afirma el sindicato—, no se respeta el descanso entre jornadas fijado en el Estatuto Marco, no se protege la salud laboral de las y los trabajadores y no se respetan tampoco los acuerdos firmados con CEMSATSE, donde se fijaba que la atención fuera de los centros de salud, sería voluntaria". "Tampoco hay información de cómo se va a organizar el nuevo sistema en el medio rural", remarcan.

"Igualmente, este sistema empeora la atención que recibirán los pacientes, con sanitarios agotados y sin descansar, y al priorizar la atención continuada sobre las agendas ordinarias, aumentará las listas de espera en la ya saturada Atención Primaria", asegura CEMSATSE para subrayar que esta reforma "va a agravar más aún la carencia de profesionales", ya que "los especialistas en Medicina de Familia encuentran mejores condiciones laborales en otras comunidades o en servicios de hospitales o el 061", por lo que "garantizar el futuro del pilar básico del sistema sanitario solo puede venir por hacer más atractivo el trabajo en Primaria y contar con servicios de atención urgente específicos e independientes".