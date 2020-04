Amenazas de muerte de un portavoz del PP: "Con un poco de suerte seguiréis el camino de Guillem Agulló"

Cartel de campaña de Óscar Robles Collell, portavoz del PP de Càlig.

Pocos días después del 27 aniversario del asesinato del joven antifascista e independentista Guillem Agulló, en Montanejos (Castelló) por un grupo de neonazis, Óscar Robles Collell, portavoz del PP de Càlig (Baix Maestrat) y militar de profesión, usaba el crimen para amenazar de muerte a los miembros de la organización independentista Arran en Facebook. En la publicación de Arran se criticaba la presencia del Ejército español en las calles, y fue donde Robles Collell insertó su comentario haciendo referencia al asesinato neonazi: "Con un poco de suerte seguiréis el camino de Guillem Agulló”.

Después de que la captura de estas amenazas circula por las redes sociales, y que otros políticos de Compromís como el senador Carles Mulet o la portavoz del PSPV-PSOE de Càlig, Ruth Sanz, exigieran al PP que tomara medidas, Robles publicaba en su cuenta personal de Facebook un texto en el que, lejos de pedir disculpas, justificaba su comentario acusando la organización independentista de denigrar el trabajo de los militares: "De lo único que me arrepiento a día de hoy, no es ninguna publicación en RRSS, es no poder estar con mis compañeros vestido de uniforme".

Robles Collell afirma no desear la muerte de nadie, pero la siguiente publicación de su muro de Facebook es una bandera republicana con la leyenda "Subcampeones 1939". Se trata de un meme que han hecho circular varios internautas de extrema derecha para celebrar la victoria franquista de la Guerra Civil.

No es la primera vez que un político celebra públicamente el asesinato de Guillem Agulló. El año 2013, un concejal del partido de extrema derecha Plataforma per Catalunya (PxC) de Santa Coloma de Gramenet, Juan Montero, publicaba en su Twitter la siguiente frase: "Opino que Guillem Agulló era un hijo de puta que está muy bien donde está ahora mismo. Corre, Desvíate, pásalo!". La red social cerró su cuenta después de varias denuncias de numerosos internautas.

También en 2013, cuando se cumplían 20 años del asesinato de Guillem Agulló, el entonces vicesecretario de organización del PP de Alzira, José J. Ferris, publicaba en su Twitter otro mensaje denigrante contra el joven asesinado: "Triste y lamentable que un pandillero de la izquierda radical sea encumbrado a ídolo de masas ". En este caso, el tuit continúa en la red.

El pasado sábado 11 de abril se cumplieron 27 años del asesinato neonazi de Agulló, un crimen que marcó a la sociedad valenciana y que todavía hoy es recordado como muestra de la impunidad de la extrema derecha. Su asesino, Pedro Cuevas Silvestre, alias “el ventosa”, tan solo pasó cuatro años en la cárcel, y sería detenido de nuevo en 2005 por la Guardia Civil por formar parte de una organización neonazi, el Frente Antisistema, que poseía un arsenal de armas y organizaba cacerías. Todos los investigados fueron absueltos en 2015.