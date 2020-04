Coronavirus 0 – Estupidez 1

No pocos hemos creído –o deseado creer, debería decir- que un virus con el poder de paralizar países y de entrar en nuestros cuerpos por unos ojos incapaces de verlo traería transformaciones para bien en nuestras reflexiones y comportamiento. Supongo que la idea surgía por eso de entender al fin que somos más vulnerables cuanto más distanciados y enfrentados, y que hay realidades dramáticas insobornables al dinero, la clase social o el poder. La segunda frase es cierta, pero la primera era un error.

Hay quienes durante una tragedia colectiva no dudan en poner en riesgo su vida por intentar salvar la de otros, y luego están aquellos que se valen del caos para saquear. Cuando se estaba hundiendo el Titanic hubo personas que pisaron cabezas de niños o ancianos para alcanzar un sitio en los botes, mientras que otras se ahogaron para que algunas viviesen. Chocar contra el glaciar y zozobrar no les hizo así, en ambos casos ya lo eran y posiblemente unos minutos antes unos y otros estarían tomando vino en un salón del barco y sería imposible distinguirlos, pero lo que aquel espantoso suceso consiguió fue que sacaran lo que ya llevaban dentro de sí antes de subirse al trasatlántico. Y con el coronavirus está ocurriendo algo similar.

Ladrones que se hacen pasar por médicos que realizan la prueba a domicilio, llaman a las casas y cuando les abren la puerta entran a robar.

Vecinos que cuelgan en los portales carteles "invitando" a abandonar su vivienda hasta que todo pase a quienes por su trabajo deben salir cada día de ella.

Ciudadanos que llaman a la policía porque una madre está dando un pequeño paseo con su hijo autista.

Periodistas -¿periodistas?- que fabrican o difunden a sabiendas bulos para en tiempos de pandemia servir a los intereses de sus amos al igual que lo hacían cuando no la había.

Cazadores que aprovechan imágenes de animales –a veces inventadas- cerca de núcleos urbanos para exigir que se les deje seguir matando ahora y justificar que a partir de esto se pueda disparar a más especies y en mayor cantidad.



Taurinos afirmando que son cultura deseable y exigiendo dinero –quiero decir más, porque nunca han dejado de recibirlo- para que la tauromaquia pueda subsistir sin que se estén celebrando espectáculos de tortura. Por cierto: ¿ya se ha extinguido el toro por culpa de todo este tiempo sin corridas?

Políticos carroñeros que hoy están utilizando a estos muertos del mismo modo que ayer usaban a otros para en vez de aportar soluciones abrirse paso al poder a golpe de embuste, odio y miedo...

Y en el otro lado ciudadanas y ciudadanos atendiéndonos al resto en los supermercados para que no nos falte lo esencial, o repartidores con salarios de hambre llevando los pedidos a las casas.

Excesos aparte, que existen y son reprobables, policía vigilando las calles u operarios de limpieza en ellas o en edificios tratando de eliminar posibles focos de contagio.

Trabajadoras y trabajadores sociales tramitando ayudas y teniendo que saber distinguir entre aquellas que son realmente necesarias y las que nacen de la picaresca más egoísta, insolidaria y ruin.

Conductores de cualquier medio de transporte público llevando a la gente esté o no justificado su desplazamiento.

Personal sanitario cuidando de pacientes en hospitales y de ancianos en residencias, o voluntarias y voluntarios poniendo alimento en las colonias felinas...

En la película Orígenes uno de los personajes pregunta: "¿Qué harías si algo espiritual contradijese tus creencias científicas?" Estos días la realidad nos está demostrando que podemos vivir sin cosas que nos parecían imprescindibles, que sea cual sea el lugar donde nació nadie está libre de verse atrapado por la desgracia, que todos queremos e intentamos salvarnos de ella, que la solidaridad es necesaria, que restar en ciertos servicios básicos trae como resultado sumar cadáveres, que estamos mucho más indefensos en esta batalla global contra un adversario que debiera ser común si se aprovechan la confusión, la indefensión y el temor para la contienda de guerrillas.

Sí, la realidad nos está dejando muy claro cuál es más allá de nuestras filias y fobias, de nuestras ambiciones, servidumbres o ignorancia, está contradiciendo buena parte de nuestras creencias, pero apunta a que esta vez tampoco seremos capaces de aprender la lección y que en la última página del coronavirus el epílogo será idéntico al prólogo: materialismo, rechazo al que viene de afuera con un drama en su mochila, egoísmo, maltrato de los derechos esenciales y de lo público en favor de lo privado, o puñaladas en la espalda en lugar de manos tendidas.

Somos muy necios, mucho, y eso no se pasa con mascarillas, guantes o lavándose las manos. Supongo que no existe vacuna contra la estupidez, aunque el ejemplo de tantas personas –casi siempre anónimas- que sí merecen la pena debería crearnos anticuerpos de inteligencia y empatía, pero el problema es que ninguno admitimos estar enfermo, siempre creemos que los insanos son los demás e inmutables en nuestro convencimiento el mundo no cambia: sólo nos va viendo pasar muy arrogantes con nuestra eterna idiotez a cuestas.

¡Qué lástima!