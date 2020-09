CGT alerta de que los centros escolares de Aragón "podrían ya estar al borde del colapso"

"La falta de previsión y la incapacidad manifiesta del Departamento de Educación que dirige Felipe Faci está poniendo en grave peligro no sólo la seguridad de docentes, alumnado y familias, sino el propio funcionamiento de los centros", denuncia el sindicato

Foto: Feliphe Schiarolli (Unsplash)

El sindicato CGT Enseñanza afirma, en una nota de prensa, que en los últimos días "estamos recibiendo comunicaciones angustiosas de diversos centros escolares en Aragón". "La falta de previsión y la incapacidad manifiesta del Departamento de Educación que dirige Felipe Faci está poniendo en grave peligro no sólo la seguridad de docentes, alumnado y familias, sino el propio funcionamiento de los centros", advierten.

CGT alerta "del inminente colapso organizativo de numerosos centros educativos en Aragón". Según señala el sindicato, "las numerosas bajas que se están produciendo en el colectivo docente (contagios, aislamientos domiciliarios preventivos, etc.) no están siendo cubiertas con la suficiente celeridad, dejando desasistidos numerosos centros". En opinión de CGT, "la falta de profesorado está generando situaciones angustiosas, como la de centros que a duras penas tienen personal para cubrir las guardias y atender las aulas, y eso que todavía no se ha incorporado todo el alumnado".

El sindicato advierte que la situación no distingue entre el ámbito rural y el urbano. "Desde un centro rural informan que tenemos a varios profesores en aislamiento domiciliario a la espera de los resultados de las pruebas PCR, encontrándose sus vacantes sin cubrir, poniéndose en riesgo el propio funcionamiento del colegio", añaden en la nota. Mientras, en otro colegio de Zaragoza capital, "hay tres docentes que no pueden asistir presencialmente al centro, y parece probable que el número crezca".

"Pese a esta circunstancia -critican-, no se ha incorporado personal docente al centro, a pesar de que el Departamento anunció en prensa que se iban a agilizar las sustituciones". Según CGT, desde el centro aludido señalan que "esta situación es llevadera de momento por el inicio de curso escalonado, pero en unos días puede provocar no ya problemas, sino una imposibilidad de que haya un docente con cada Grupo Estable de Convivencia (GEC)".

Por otro lado, el sindicato "alerta sobre la situación límite que se está viviendo en la Zona Sur de Zaragoza, con infraestructuras incompletas, masificación del alumnado y bajas de docentes sin cubrir, lo que está generando un auténtico caos".

Para CGT, "estos son sólo algunos ejemplos ilustrativos de una situación que se va extendiendo peligrosamente".

Del mismo modo, CGT informa de que "diversos centros han señalado las dificultades de comunicación con las autoridades sanitarias a la hora de hacer efectivos los seguimientos de alumnado con síntomas. Una circunstancia que nos reafirma en la exigencia de personal sanitario en los centros". El sindicato denuncia que "la falta de medidas y previsión del Departamento está generando otro efecto colateral: el incremento de la presión sobre los servicios sanitarios de Atención Primaria".

CGT alerta también de que "a esta dramática situación se suma a la falta de EPIs, la vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el mantenimiento de ratios elevadas y aulas sin desdoblar, la falta de infraestructuras, la insuficiente limpieza, así como el deficiente tratamiento de los Trabajadores Especialmente Sensibles (TES)".

Este viernes, Salud Pública cerró dos aulas de centros educativos de Aragón con motivo de la aparición de casos de coronavirus, las primeras desde la vuelta al cole. Se trata de dos aulas de Infantil: una en el colegio San Jorge del barrio de Valdespartera en Zaragoza y otra en el CEIP Las Viñas de Teruel.