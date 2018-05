Turull, Rull, Comín y Puig, en prisión y el exilio, son restituidos como consellers por el president Torra

Pere Aragonés se convierte en la personalidad política fuerte de ERC en el nuevo Govern de Joaquim Torra. Así mismo, Elsa Artadi ocupará la portavocía de la Generalitat y la Conselleria d’Empresa i Coneixament. En caso de que Turull no pueda ejercer el cargo de conseller de Presidencia, Artadi sería la encargada de sustituirlo.

Foto: @JuntsXCat

Tras su toma de posesión del cargo de president de la Generalitat, Joaquim Torra ha hecho público los nombres de las y los políticos que lo acompañarán en el Govern. El mediodía de este sábado 19 de mayo el líder independentista ha hecho efectivo lo que ya se llevaba tiempo rumoreando: Torra restituye a los consellers en el exilio y en la prisión poniendo entre las cuerdas al ejecutivo de Mariano Rajoy.

De este modo, Jordi Turull ejercerá desde la cárcel como conseller de la Presidència mientras que Josep Rull, también en prisión, se encargará de la cartera de Territori i Sostenibilitat. Por su parte Toni Comín, en Bruselas, ejercerá como conseller de Salut y Lluis Puig, también exiliado, estará al frente de la Conselleria de Cultura.

La situación judicial de los dos políticos en la cárcel se antoja complicada si quieren llevar a cabo sus funciones de consellers. Es por este motivo que en el caso de Rull y Turull se han planteado alternativas para sí el Tribunal Supremo no les deja tomar posesión de su cargo. Así, Damià Calvet sería presumiblemente el sustituto de Rull mientras que Turull sería reemplazado por Elsa Artadi.

La política de Junts per Catalunya que durante algunas semanas se había planteado como posible presidenta de la Generalitat, ejercerá como consellera d’Empresa i Coneixament y como portavoz del Govern. En caso de que Turull no pueda ejercer su cargo, Artadi sería la encargada de sustituirlo. Todavía no se sabe si acumularía el cargo junto los que ya posee o abandonaría la Conselleria d’Empresa i Coneixament.

En lo que respecta al resto de cargos cabe destacar a Pere Aragonès i Garcia que como ya hiciera Oriol Junqueras antes de ser encarcelado, liderará el Departamento d’Economia i Hisenda y la vicepresidencia del Govern.

Por otro lado, una de las mayores incógnitas que al fin queda resuelta, se encontraba en saber si Ernest Maragall ocuparía alguna Conselleria. Finalmente, el antiguo miembro del PSC que lideró desde 2006 a 2010 la Conselleria de Educació, se pondrá al frente de la Conselleria d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparecnia. Se trata de la misma cartera que ocupaba Raül Romeva, actualmente en prisión.

El resto de los nombres del Govern son los siguientes:

Miquel Buch i Moya ejercerá como conseller d’Interior. Buch es diputado por JxCat y expresidente de la Associació Catalana de Municips.

La Conselleria d’Ensenyament será para Josep Bargalló i Valls que ya sabe que significa estar delante de esta cartera. En la administración del tripartito ocupó el mismo cargo durante dos meses.

Ester Capella i Farré se encargará de la Conselleria de Justicia. Diputada de ERC fue senadora de designación parlamentaria entre 2003 y 2007.

Chakir El Homrani Lesfar ha sido nombrado conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, y es miembro de la UGT y militante de ERC desde 2004.

La Consellería de Polítiques Digitals i Administració Pública será ocupada por Jordi Puigneró i Ferrer y, finalmente, Teresa Jordà i Roura ejercerá de consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

En total de tres mujeres de un total de 13 cargos. Pese a la restitución de los consellers perseguidos por la justicia española, este no será el Govern de la paridad.