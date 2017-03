Podemos: “Si no es delito en la calle, no es delito en twitter”

La formación que lidera Pablo Iglesias ha registrado una proposición no de ley que elimine el artículo 578 del Código Penal, referente al enaltecimiento del terrorismo, y lo ha hecho de la mano de algunas de las personas que han sido víctimas de ese artículo, como el humorista Facu Díaz y la tuitera Cassandra Vera

Momento en el que Pablo Iglesias, rodeado de algunas víctimas del Artículo 578, presentaba la proposición no de ley.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha registrado este lunes una proposición no de ley en el Congreso que aboga por desarrollar un Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal para suprimir el artículo 578, que regula el delito de enaltecimiento o justificación pública del terrorismo, con el objetivo de reforzar la defensa de la libertad de expresión.

“Planteamos que nuestro país esté a la altura de lo que significa el siglo XXI, y que no retroceda a lo peor del siglo XX. Es completamente inadecuado y habla mal de nuestra calidad democrática que en este momento la Audiencia Nacional esté juzgando a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando ETA actuaba y llevaba a cabo atentados terroristas”, ha asegurado en declaraciones a los medios tras registrar la iniciativa.

Según el texto de la proposición no de ley que han presentado para su debate en la Comisión de Justicia, el artículo 578, tras la reforma del Código Penal de 2015, “se ha configurado de una forma tan falta de concreción que está llevando últimamente a que la Audiencia Nacional juzgue a personas que nada tienen que ver con organizaciones terroristas por proferir manifestaciones que se engloban en el denominado ‘humor negro’. Si bien pueden ser de mal gusto o incluso ofensivas, no pueden tildarse de acto terrorista”, defienden desde Podemos.

“El enaltecimiento terrorista ha sufrido un endurecimiento inusitado con ocasión de los atentados en París, expresado en la última reforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015. También vino precedido por un ‘pacto antiterrorista’ entre los dos partidos mayoritarios del arco parlamentario”, lamenta la formación morada.

Podemos se refiere así a las modificaciones que sufrió este artículo con la reforma, en la que la pena de prisión por este delito pasó de uno a dos años a ser de uno a tres años, y en la que también se añadió un punto que especifica que esas penas se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.

Según Podemos, el ordenamiento jurídico en el Estado español “ya contaba con instrumentos suficientes para perseguir la injuria, la amenaza o la calumnia, no siendo necesario establecer tipos delictivos adicionales. El hecho de que una persona pueda proferir comentarios desagradables en la red no requiere una regulación distinta; lo que no es delito en la calle, no es delito en twitter“, reivindican.

“Se han sucedido en nuestro país actuaciones policiales y judiciales que resultan desconcertantes para la ciudadanía, particularmente en relación al artículo 578, relativo al enaltecimiento del terrorismo, por el que han sido juzgados diversos artistas y tuiteros”, añaden su iniciativa.

Por ello, piden suprimir dicho artículo a través de una reforma que se presente en el plazo de un mes, y sugieren además “revisar inmediatamente los delitos relativos a las injurias y calumnias, y sus tipos cualificados, así como otras disposiciones jurídicas que puedan limitar o coartar el derecho a la libertad de expresión, y presentar una reforma de los mismos que sea coherente con la garantía de este derecho”.