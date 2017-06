Olvidáis que somos semillas

Desde la asamblea del C.S.O. Kike Mur queremos expresar nuestra opinión y posicionamiento ante las recientes declaraciones del concejal y portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Navarro, acerca del proyecto de okupación social que tiene lugar en la antigua cárcel de Torrero. Hace ya casi siete años (cuando ocupaba la alcaldía el PSOE de Belloch) que...

Desde la asamblea del C.S.O. Kike Mur queremos expresar nuestra opinión y posicionamiento ante las recientes declaraciones del concejal y portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Navarro, acerca del proyecto de okupación social que tiene lugar en la antigua cárcel de Torrero.

Hace ya casi siete años (cuando ocupaba la alcaldía el PSOE de Belloch) que comenzó un proyecto asambleario que pretendía convertir un edificio abandonado a su suerte y consiguiente deterioro, en un espacio que diese cabida a diversas actividades por parte de diferentes colectivos de la ciudad y alrededores, en un barrio que históricamente ha sufrido el abandono por parte de las instituciones, y, con este, la marginación y la represión que siempre lo acompañan.

Qué mejor símbolo para aquello que pretendemos alcanzar como comunidad de individuos libres, que despojar a un edifico que sirvió de tumba para la libertad, ilusión y vida de tantas y tantas personas durante un siglo en que tanto cambiaron los gobiernos, y tan poco su proceder, de las sombras del autoritarismo, la tortura y la reclusión, para llenarlo con la luz de la libertad, la solidaridad y el apoyo mutuo.

Durante estos casi siete años este espacio ha visto innumerables actividades sociales, culturales, políticas y lúdicas abiertas a toda persona o colectivo que haya querido acercarse, no así a aquellas

actitudes y conductas que atenten contra la dignidad humana (racismo, machismo, homofobia…), del mismo modo que ha servido como punto para que quien haya tenido la voluntad, ofreciese gratuitamente clases de baile, costura, repaso de diferentes asignaturas, teatro, etc. Todo ello organizado de forma asamblearia, autogestionada, y, contrariamente a las acusaciones del Señor Pedro Navarro, invirtiendo desinteresadamente nuestro tiempo y recursos, sin mediar otro lucro que el moral, algo de lo que hacemos una gala que no todo el mundo puede o tiene interés en

vestir, aunque otros trajes no les falten.

Dicho esto, queremos dejar claro que, como anarquistas, no nos sentimos identificados con partido político alguno, que no atendemos ni atenderemos a exigencia alguna de cualquiera de estos, y que el uso partidista de espacios como el que gestionamos, no sólo nos repugna tanto como vuestras pugnas por el poder, y juegos de manos bajo mesa, sino que representa claramente una cortina de humo con la que desviar la atención de las miserias morales (e incluso legales, por parte de tan cacareadxs defensorxs de ese fantástico -por lo quimérico- Estado de Derecho) de quienes no tienen más programa político que el caciquismo y el nepotismo.

Queremos añadir que nuestro fin último no es el mantenernos dentro de este espacio, por lo que su desalojo no significaría una derrota, ya que ningún tipo de represión nos alejará de unas convicciones e ideales que seguiremos luchando por materializar allá donde nos encontremos, y en las condiciones que sea. Es decir, no reblaremos ni cederemos antes presiones o chantajes; seguiremos adelante, sea en este edificio, en cualquier otro, o en las calles.

Para finalizar, queremos agradecer a todos los colectivos (entre los que están el C.S.C. Luis Buñuel, el Grupo de Ayuda a Refugiados, FEL o CAMPA) e individualidades que estos últimos días nos han mostrado su apoyo; vuestras palabras significan mucho para nosotrxs y nos animan a seguir el camino que elegimos. Agradecer también a las incontables personas que, a título individual o colectivo, sea organizando o acudiendo a actividades, han ayudado a dar vida a un espacio que quieren tan muerto como quieren a quienes se rebelan contra su dominio. Del mismo modo, queremos animar a todo el mundo a hacer de este (o de cualquier otro) un espacio en el que viva la libertad, para que muera la tiranía.

No queremos agradecer solamente a quienes nos apoyan voluntariamente y de buena gana, sino también a quienes lo hacen inadvertidamente, como puedan ser el PP del Señor Navarro, y sus fieles voceros, Heraldo de Aragón y Periódico de Aragón, que con sus constantes descalificaciones y despropósitos, no sólo nos hacen saber que estamos en el buen camino y nos animan a seguir en él, sino que empujan a muchas otras personas a tomar conciencia de que los problemas que aquejan a la sociedad sólo pueden ser enfrentados por la sociedad misma, sin vanguardias ni caciques, a la vez que, ante su incapacidad para tenerlo todo bajo control, muestran un nerviosismo y una inseguridad que resultan

alentadoras.

Como muestra de este agradecimiento queremos transmitirle al Señor Navarro que, hasta donde llega nuestra información, las IRPGF (a las que usted acusó en sus declaraciones de “terrorismo”) únicamente han sido acusadas (que no incluidas en listas) de terrorismo por el gobierno turco de Erdogan, y que estas se encuentran en estos momentos luchando junto a las Fuerzas Democráticas Sirias (de las que forman parte mayoritaria las YPG-YPJ) contra el Estado Islámico por el control de la ciudad de Raqqa; usted sabrá a quién quiere beneficiar con tan escandalosas declaraciones que, confiamos, saldrá pronto a documentar o, en su defecto, desmentir.

LA REPRESIÓN NOS UNE Y NOS HACE MÁS FUERTES

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO

DIEZ, CIEN, MIL CENTROS SOCIALES