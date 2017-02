Más de medio millar de personas se manifiestan en Zaragoza contra las jornadas nazis del MSR

Sun God Replica son un trío procedente de Melbourne (Australia) comandado por Linsay McLennan, compositor, cantante y guitarrista. Los buenos aficionados al Rock & Roll australiano sabrán que este personaje ha formado parte de dos combos imprescindibles, Bakelite Age y The Meanies. Los otros dos son Lochie Cavigan, que también formó parte de Bakelite Age y es una máquina tras los tambores, y Lance Swagger, bajista de los Monochromes que completa esta formación de auténtico lujo.

La banda se formó con un objetivo, combinar el poderío de las bandas más potentes de los 60 y 70 con elementos del Garage y la Psicodelia y de veras que lo han conseguido. Como muestra sus dos discos publicados, Primative Clockwork y The Devil And The Deep… y sobre todo su nuevo trabajo, Grandular Fever, que vienen a presentar a La Ley Seca de Zaragoza y que, estamos seguros, les hará despegar definitivamente.