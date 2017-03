Llega la XVI Marcha Contra la Macrocárcel de Zuera

La XVI Marcha contra la Macrocárcel de Zuera partirá de Zaragoza el domingo 9 de abril bajo el lema “Sólo una sociedad injusta necesita cárceles”, y tratará de llevar un soplo de libertad a las más de mil personas que permanecen presas en el macro centro penitenciario

Imagen de archivo de una de las marchas. Foto: Judith i punto

La historia de la Macrocárcel de Zuera es la más corta de los penales aragoneses, y una de las más cuestionadas socialmente. El Centro se inauguraba en 2001, entre la oposición de los vecinos y de quienes preveían el futuro hacinamiento de reclusos y reclusas en este nuevo centro penitenciario.

De los tres penales aragoneses, el de Zuera es el más grande, concebido para albergar a 1.000 presos y presas, y es continuamente una de las prisiones más saturadas del Estado español, habiendo llegado a albergar más de 1.800 personas recluidas en 1.008 celdas, sin contar a quienes permanecen recluidas en el CIS de Uesca o el Centro 13 Rosas de Zaragoza, también dependientes de Zuera.

Como cada año desde su apertura una marcha saldrá desde Zaragoza en dirección a Zuera, no sólo para evidenciar la saturación de un sistema penitenciario que, cada día con más frecuencia, se demuestra que no funciona, si no para tratar de llevar un soplo de libertad a aquellas personas que permanecen presas.

La XVI Marcha contra la Macrocárcel de Zuera partirá de Zaragoza el domingo 9 de abril bajo el lema “Sólo una sociedad injusta necesita cárceles”.

Iniciativa Contra las Macrocárceles, la organización responsable de la marcha, ha programado unas jornadas anticarcelarias que comenzarán el viernes 7 de abril con una charla a cargo de la abogada Lourdes Barón sobre “Cárcel y Sociología”, a partir de las 20.00 horas en el Centro Social Okupado Kike Mur.

El sábado 8 de abril será el turno de visibilizar en las calles el problema que supone un sistema carcelario disfuncional con una Concentración Anticarcelaria que tendrá lugar a las 12.00 horas en la Glorieta Sasera de Zaragoza.

La jornada del sábado continuará con un comedor popular vegano en el CSO Kike Mur, para continuar con una charla a cargo de los colectivos Cassandra y Revuelta en la Galería + Trans, en torno a las 19.00 horas.

Finalmente, el domingo 9 de abril dará comienzo la XVI Marcha contra la Macrocárcel de Zuera. La jornada comenzará con la habitual marcha en bicicleta que saldrá desde la Plaza de la Magdalena a las 9.30 horas. En torno a las 11.00 horas saldrán los autobuses desde el Colegio Tenerías, en el Coso 234.

Las actividades en el parking de la prisión comenzarán a las 12.00 horas. Teatro, charlas y música que podrán ser escuchadas desde el interior de la prisión, retransmitidas por Radio Hawai para dentro de los muros.

Una comida popular completa los actos en torno a la XVI Marcha contra la Macrocárcel de Zuera, que puede ser adquirida individualmente mediante un bono de apoyo con precio de 3€ o en conjunto con el transporte en autobús por 6€. Los bonos pueden ser adquiridos en A Flama (Mayor,53), Birosta (Universidad,3), CSA La Revuelta (San Agustin,18), CSO KIKE MUR (antigua cárcel de Torrero), Pottoka (Martín Gargallo,5) y Vía Láctea (Dr.Palomar 25).