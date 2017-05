La plantilla de Pikolin realizará paros contra la jornada irregular

Los trabajadores y trabajadoras de Pikolin han aprobado en votación, realizar paros si la dirección de la compañía vuelve a utilizar la jornada irregular, que en base a la última reforma laboral, le permite distribuir a su conveniencia el 10% del horario anual de trabajo

Los trabajadores y trabajadoras de Pikolin han realizado una votación este jueves para decidir si realizaran paros contra la jornada irregular, en el momento que la dirección de la compañía la utilice.

En la votación ha participado el 86% de la plantilla afectada por esta medida, de los cuales el 52.43% de los trabajadores y trabajadoras han votado a favor de realizar los paros propuestos por el Comité de Empresa, mientras el 43.9% ha votado en contra.

Los trabajadores y trabajadoras de Pikolin siempre han mostrado su profundo desacuerdo contra la distribución irregular de la jornada, que fue ampliada en la última reforma laboral, y que permite al empresario distribuir el 10% de la jornada anual de trabajo de forma irregular.

Las razones que los y las trabajadoras de Pikolin esgrimen para estar en contra de la jornada irregular son: que supone un atentado contra la conciliación de la vida laboral y familiar, que aumenta el riesgo de accidente y de enfermedad, pero sobre todo porque destruye empleo, puesto que cada hora de más que se realiza va contra la creación de empleo.

Durante los últimos tres años el Comité de Empresa ha intentado por todos sus medios que la empresa no utilice la jornada irregular, se han hecho diversas acciones contra esta jornada, pero ha llegado un momento en que el Comité de Empresa para continuar luchando contra la jornada ha solicitado el apoyo de la plantilla.

El comité aprobó por unanimidad un calendario de movilizaciones, que consisten en que si la empresa vuelve a utilizar la jornada irregular, en principio se realizarán paros de dos horas durante dos semanas y si la empresa no se compromete por escrito a no utilizar más la jornada irregular, a la tercera semana se parará un día completo hasta que no haya ese compromiso.

Además de contra la jornada irregular el resultado de esta votación recoge el malestar generalizado de la plantilla, por como se ha realizado el traslado a las nuevas instalaciones, ya que, la empresa ha primado la puesta en marcha de la producción, frente a cuestiones sociales y de prevención de riesgos.