La CUP denuncia la “passivitat del Govern” davant les agressions de l’extrema dreta

La formació anticapitalista considera que “l’Estat no ha vist mai l’extrema dreta com un perill, sinó com una col·laboradora necessària de la repressió”. Afegeix que “negar les agressions o que hi ha grups d’extrema dreta organitzats és contribuir en la seva impunitat”.

Foto: @AlcaldessaVic