“Globalmente insatisfactorio”, el Consejo de Europa suspende al Estado español en materia de anticorrupción

No se han implementado por completo ninguna de las once recomendaciones que en 2013 el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa le remitió y critica que muchas de las iniciativas que los grupos parlamentarios llevaban en su programa no se han puesto en marcha

Bancada del PP. Foto: @Congreso_Es