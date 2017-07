FAPAR advierte que resolución provisional de las ayudas evidencia que las necesidades de las familias continúa

Desde la federación advierten que las cifras ponen de manifiesto que la crisis no ha pasado y que muchos niños y niñas siguen necesitando que se garantice su derecho a una comida al día y el material escolar necesario

Comedor escolar.

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Pública de Aragón (FAPAR) advierte que la publicación de la Resolución provisional de la convocatoria de ayudas para material curricular y comedor del curso 2017-2018 nos deja algunos datos para la reflexión.

La crisis económica sufrida por nuestra sociedad en los últimos años ha afectado de forma brutal y particular a las familias con hijas e hijos en edad escolar. El derecho que los menores tienen a disfrutar de una alimentación saludable o a disponer del material necesario en la Escuela, ha sido durante estos años una de las prioridades de FAPAR, que ha criticado los requisitos de anteriores convocatorias, denunciado presupuestos insuficientes, manifestado deficiencias organizativas, lamentado la falta de voluntad política y, sobre todo, poniéndose, junto a otras organizaciones como el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, a disposición de las familias para ayudarles en los complejísimos trámites.

Para FAPAR el escenario actual es diferente. “No hemos conseguido que se resuelvan todas las trabas, pero hemos de reconocer avances importantísimos. Cambios en los criterios, incremento considerable hasta duplicar los presupuestos y simplificación de los trámites nos colocan en una situación muy distinta”.

Sin embargo, advierten que el reto de actualizar los criterios económicos a la situación actual, y no a la de hace dos años, y que las convocatorias no exijan lo que no se pide a las familias para escolarizar a sus hijos. “Nuestras esperanzas están puestas en el desarrollo de la Ley de medidas en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales que está en fase desarrollo, porque las cifras que acaban de hacerse públicas, con un ligero incremento de los beneficiarios, nos demuestran que la crisis no ha pasado y que muchos niños y niñas siguen necesitando que se garantice su derecho a una comida al día, al menos, saludable y a disponer del material escolar necesario”.