El Colectivo HU-ENTIENDE LGTB+ presenta la campaña “Prevenir la hepatitis #DependeTi”

Coincidiendo con el período de fiestas que va de junio a septiembre, el Colectivo HU-ENTIENDE LGTB+ lanza su campaña para prevenir las enfermedades de transmisión sexual

Foto: HU-ENTIENDE LGTB+

El Colectivo HU-ENTIENDE LGTB+ ha presentado la mañana de este miércoles su nueva campaña para la luchar contra las enfermedades de transmisión sexual que se llevará a cabo en el marco de diferentes fiestas mayores de la provincia de Uesca durante el verano.

En ediciones anteriores las campañas de este colectivo hacían hincapié en la prevención del VIH, ahora la campaña además del VIH también se basa en la prevención de la Hepatitis, sobre todo la de tipo A.

Hasta el 16 de mayo de 2018 varios estados de Europa, entre ellos el español habían notificado 1.173 casos relacionados con tres brotes distintos de hepatitis A.

“En entornos con baja endemicidad, la OMS recomienda la vacunación contra la hepatitis A en grupos de alto riesgo, como viajeros a zonas endémicas, HRH, consumidores de drogas inyectables y pacientes con hepatopatías crónicas”, señala a HU-ENTIENDE LGTB+. ”En los HRH el principal factor de riesgo está relacionado con la transmisión sexual, y en particular con los contactos sexuales oroanales”, añade el colectivo.

Según apunta la organización oscense, “este evento es especialmente preocupante desde el punto de vista de la salud pública, dada la escasa disponibilidad mundial de vacunas contra la hepatitis A”.

Entre junio y septiembre de 2018 tendrán lugar varios festivales y fiestas mayores. “Es en estos momentos donde más infecciones se pueden contraer” y por ello “el área de Salud de HU-ENTIENDE a editado folletos, cartelera y el reparto de preservativos tanto masculinos como femeninos además de utilizar las redes sociales bajo el hastag Prevenir la Hepatitis #DependeTi”.

#DependeTi

“Los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres tienen un mayor riesgo de contraer VIH, el virus que causa el SIDA, así como otras infecciones de transmisión sexual”, afirma el Colectivo HU-ENTIENDE LGTB+.

Así, desde esta organización, para que las personas que están de fiesta puedan protegerse de las infecciones de transmisión sexual, se insta a utiliza un preservativo u otra forma de protección. “Utiliza un preservativo nuevo cada vez que tengas relaciones sexuales, en particular, durante el sexo anal, pero, idealmente, también durante el sexo oral”, señala HU-ENTIENDE LGTB+. “Usa solo lubricantes a base de agua, no uses vaselina, loción corporal ni aceites. Los lubricantes a base de aceite pueden debilitar los preservativos de látex y hacer que se rompan”, añade.

Además, según el colectivo también es una manera confiable de evitar infecciones de transmisión sexual mantener “una relación monógama”.

“Limita la cantidad de alcohol que bebes y no consumas drogas. Si estás bajo la influencia del alcohol o las drogas, es más probable que asumas riesgos sexuales. Si decides usar drogas inyectables, no compartas las agujas”, considera el Colectivo HU-ENTIENDE LGTB+.

Asimismo, considera importante vacunarse contra la hepatitis A y la hepatitis B, hacerse análisis en caso de dudas y pedir a “tu pareja que se los haga”, y emplear la profilaxis preexposición, “una manera de que las personas que no tienen VIH puedan prevenir la infección por el VIH al tomar una pastilla por día”. “El uso del medicamento combinado emtricitabina-tenofovir (Truvada) puede reducir el riesgo de sufrir una infección por el VIH debido a una transmisión sexual en personas que tienen un alto riesgo de exposición”, explica el Colectivo HU-ENTIENDE LGTB+.