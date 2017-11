Cuatro de los ultras de extrema derecha que apalizaron a un joven, eluden la cárcel con multas de 1.920 euros

La Fiscalía sienta en el banquillo de los acusados a los seis miembros del grupo ultra Ligallo Fondo Norte por la paliza que propinaron a un joven de 23 años. Dos de los acusados no han aceptado las penas monetarias compensatorias porque según afirman no estaban en el lugar de los hechos cuando se produjo la paliza.

Ultras del Ligallo en la Romareda. Foto: @Ligallo

El 13 de diciembre de 2015 un joven de 23 años era apalizado por un grupo de seis miembros de Ligallo Fondo Norte, el grupo ultra del club de futbol Real Zaragoza de ideología de extrema derecha. La víctima tenía que ser hospitalizada para recibir 30 puntos de sutura entre el codo y la cabeza. Casi 2 años después, el 27 de noviembre de 2017, la Fiscalía ha sentado a los agresores en el banquillo de los acusados por delitos de riña tumultuaria.

Los hechos ocurrieron en el bar Genesis de la Calle Héroes del Silencio a las 4.00 horas y terminó cuando la Policía detuvo a tres de los culpables; el resto fueron detenidos dos semanas después de la agresión. Los miembros ultras del Real Zaragoza propinaron patadas, puñetazos y botellazos a la víctima.

Pese a que todos los agresores se enfrentan a penas de prisión, cuatro de ellos, tras reconocer su participación en la paliza, han llegado a un acuerdo con la acusación para que sus penas queden reducidas a meras multas. Se trata de Fernando O. G., Víctor D. P., Sergio G. A. y Adrián M. T. que tendrán que pagar tres euros al día durante tres meses más 1.650 euros de indemnización, 1.500 para el joven agredido y 150 a una chica a la que le rompieron las gafas.

Jesús B. M. y Gonzalo A. D, los dos acusados restantes, no han querido pactar con la acusación y han asegurado ante la jueza que instruye el caso que ellos no estuvieron en el lugar de los hechos y por lo tanto no participaron en ellos.