CGT lamenta que las BRIF de Daroca comiencen la campaña contra incendios forestales “sin helicópteros”

“Son totalmente necesarios para una BRIF, ya que nuestras actuaciones van ligadas a nuestros medios de transporte; los cuales, entre otras actuaciones, también hacen de bombarderos descargando agua sobre el fuego facilitando así nuestro trabajo pie a tierra”, recalcan desde el sindicato

Fotografía: AraInfo

Desde la sección sindical de CGT de la BRIF de Daroca informan y muestran su “descontento” con la situación en la que se encuentra actualmente la base de Daroca y en la que se encuentran las BRIF.

Este viernes, día 1 de junio, comienza la campaña de extinción contra incendios forestales. “Empezamos sin nuestro medio de transporte debido al cual se nos denomina brigadas helitransportadas; es decir, sin helicópteros”, señalan desde el sindicato.

“Son totalmente necesarios para una BRIF, ya que nuestras actuaciones van ligadas a nuestros medios de transporte; los cuales, entre otras actuaciones, también hacen de bombarderos descargando agua sobre el fuego, facilitando así nuestro trabajo pie a tierra. Lamentablemente, esta situación no es la primera vez que se da y por lo que se ve, parece que no quieren ponerle remedio, por lo que posiblemente estemos días, sino semanas, sin nuestros helicópteros”, lamentan.

“A esto le sumamos –continúan- que la empresa Tragsa vuelve a hacer gala de su organización y empezamos la campaña de extinción sin estar la plantilla de la BRIF al completo, faltando dos integrantes por cada brigada, un total de sesi componentes menos de los que supuestamente tendríamos que empezar”. Este hecho, a su juicio, “trastoca la organización interna de las brigadas que se componen de dos cuadrillas cada una, alcanzando un total de tres brigadas y seis cuadrillas”.

“Nos gustaría decir que esto es lo único que pasa en la base de Daroca el primer día de la campaña de extinción, pero no es así. La base de la BRIF de Daroca sigue teniendo serios problemas en cuanto a estructuras y equipamientos de la base se refiere. Por ejemplo, donde había unos porches para los coches ahora hay escombros de madera y tela negra, los cuales se construyen y reconstruyen por parte de los especialistas cada cierto tiempo, ya que Tragsa no quiere encargarse de invertir el dinero necesario para la instalación de unos techados que no se caigan con las inclemencias del tiempo”, subrayan.

Asimismo, cabe destacar que el gimnasio en el cual realizan sus entrenamientos diarios en verano se encuentra en un “estado lamentable”. Desde este sindicato se ha solicitado que “suba un profesional a ver el estado actual del mismo ya que tiene grietas de unos 3 centímetros aproximadamente y algunos pedazos de cemento se han desprendido de las esquinas, quedando agujeros a la vista que parecen indicar que en cualquier momento se vaya a caer al suelo”.

En esta instalación “precaria y de construcción casera (de nuevo por parte de los especialistas ya que al parecer el MAPAMA -Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente- tampoco quiere invertir en nosotros) hacemos deporte diariamente a lo largo de la campaña de verano”, aseveran.

“Por si esto fuera poco –sostienen-, nuestra aula de formación es a la vez nuestro comedor, que a la vez es también nuestra sala de descanso, en la cual se han llegado también a limpiar motosierras debido a que tampoco tenemos una sala donde hacer las funciones de mantenimiento de las mismas y a día de hoy lo hacemos en zonas que hemos acondicionado nosotros mismos. Estas zonas están en la calle y, por ende, sujetas a las condiciones climáticas que en Daroca son muy duras”.

“Nos gustaría que Tragsa o el MAPAMA, que parece que no tienen prisa en invertir dinero en la BRIF o solucionar los problemas por los cuales no pueden hacer construcciones en la base, se preguntasen a ellos mismos si les gustaría ir a trabajar con grietas y agujeros en las oficinas donde desempeñan su labor, que no pudieran comer o calentarse la comida, ya que en ese mismo espacio se está realizando un curso de formación para algunos compañeros, o que el lugar en el que van a comer está cubierto de manchas de aceite de motor y, que para realizar parte de su trabajo tuvieran que construirse ellos mismos una sala nueva que presentase un mínimo de condiciones, ya que sino nadie hará la construcción, teniendo en cuenta que no son albañiles”, detallan.

Por último, desde la sección sindical de CGT de la BRIF Daroca solicitan que comiencen “cuanto antes” con las obras de remodelación de la base BRIF, “proyecto que dicen tener listo pero que nunca se materializa y en el que parece priorizan la mejora de la casa forestal, que está en buen estado, antes que los equipamientos e instalaciones de los brigadistas”.