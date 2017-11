Aragón sale a la calle para reivindicar una sociedad libre de agresiones machistas

Diferentes puntos del territorio aragonés se sumaron este pasado sábado 25 de noviembre al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista. Zaragoza, Uesca, Chaca, Monzón y Teruel fueron algunos ejemplos en los que las diferentes movilizaciones reivindicaron una sociedad libre de agresiones machistas.

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Este pasado sábado 25 de noviembre, diferentes localidades aragonesas se movilizaron durante el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista. Así, en Zaragoza, y organizada por el Movimiento Feminista, una manifestación recorrió las calles de la capital aragonesa bajo el lema ‘Ni locos ni aislados, estáis en todos lados’. El objetivo de la marcha consistió en “dejar de poner el foco en la víctima y comenzar a visibilizar los comportamientos machistas de los agresores”.

De esta forma, durante la movilización, la marcha se detenía cada poco tiempo y daba cuenta de pequeñas lecturas en las que se hacía hincapié en la historia del agresor y no de la víctima, todo ello para lograr uno de los objetivos principales de la misma: volver la mirada hacia el agresor, el maltratador y sus cómplices.

Asimismo, durante la marcha se pudieron escuchar diferentes consignas como: ‘Si nos tocan a una nos tocan a todas’ o ‘No son muertes, son asesinatos’ o ‘Hermana, yo sí te creo’.

La movilización partió de la plaza de La Seo y concluyó en la plaza España, para de esta forma unirse a la concentración organizada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza bajo el lema ‘+Feminismo –Violencias’. Allí se dio lectura a un manifiesto en el que se puso el foco en las numerosas formas de violencias que sufren las mujeres actualmente, y las diferencias existentes entre lo que se destaca habitualmente en la versión oficial y la versión que ofrecen los movimientos feministas.

También Uesca se sumó al Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista. Lo hizo con una concentración en la plaza de Navarra convocada por el Consistorio de la capital oscense bajo el lema ‘Caminando por los buenos tratos’.

Por otro lado, Chaca hizo lo propio con una marcha solidaria que partió desde la plaza Biscós y con una concentración en el mismo lugar, donde el colectivo feminista Akelarre Jaca dio lectura a un manifiesto.

Monzón también se lanzó a la calle este pasado 25 de noviembre para, con una performance de carácter grupal, visibilizar y denunciar los asesinatos por violencia machista. Todo ello realizado bajo una acción denominada Women In Black, surgida en el año 2013 a nivel estatal.

En Teruel, la Coordinadora de Organizaciones Feministas convocó una concentración en la plaza del Torico a las 12.00 horas. Y ya por la tarde, a las 20.00 horas, una Antorchada Nocturna convocada por la Asociación Espacio Feminista de Teruel partió desde la plaza San Juan y recorrió las calles del casco histórico de la ciudad bajo el lema ‘Ruido y fuego frente a la violencia machista’. En ella se reclamó las calles como espacio seguro y se dio muestra del rechazo a un machismo que “ejerce su poder encarnando multitud de formas”.

Por último, la celebración del 25 de noviembre también tuvo presencia en diferentes localidades de la Sierra de Albarracín: Guadalaviar, Tramacastilla, Torres de Albarracín, Moscardón, Terriente y Albarracín, vieron como en numerosas fachadas comenzaron a aparecer banderas con algunas sílabas en las que se ponía de manifiesto que “la violencia machista no es algo que se deba quedar puertas adentro, no es un problema del ‘hogar’, es algo que se debe visibilizar, que debe poner el foco en el maltratador y hacia él hay que dirigir las campañas de concienciación, no hacia la víctima”. “A la víctima hay que acompañarla, ayudarla, poner medios para que se reponga, pero no culpabilizarla”, recalcan desde la Asociación de Mujeres de la Sierra de Albarracín ‘Caranjaina’, entidad promotora de dicha acción.