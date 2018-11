Ada Colau: “El municipalismo transformador es una construcción feminista que lucha contra las desigualdades sociales”

La alcaldesa de Barcelona y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve han hablado en las I Jornadas Feministas de Zaragoza sobre cómo el municipalismo y el feminismo se combinan para luchar contra todo tipo de desigualdades. "Vivimos en una sociedad patriarcal que debe ir evolucionando hacia el feminismo", ha dicho Santisteve.

Ada Colau y Pedro Santisteve. Foto: @igoiz17 (AraInfo)

En el marco de las I Jornadas Internacionales Feministas de Zaragoza, organizadas por el ayuntamiento y CTXT, se ha celebrado la Mesa ‘Políticas públicas y feminismo’, un espacio de debate y reflexión en el que han participado Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza; e Inés Sánchez de Madariaga, arquitecta, directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid y asesora de la Directora Ejecutiva de ONU-HÁBITAT.

En esta sesión, Colau ha comenzado denunciando que la violencia machista es “por desgracia, una violencia sistémica, funcional y organizada y las instituciones deben estar a la altura”, y ha puesto un punto de optimismo añadiendo que, “afortunadamente las cosas están cambiando porque hay una nueva oleada feminista que está dispuesta a cambiar las cosas”. Además, ha recalcado que es ahora cuando empezamos a ser conscientes de lo invisibilizada que estaba la violencia contra las mujeres y la importancia de garantizar la seguridad a las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia.

En este sentido, Santisteve ha admitido que las instituciones tienen un gran papel a la hora de intervenir en la erradicación de la violencia machista, pero afirma que las actuaciones nunca serán suficientes si el problema no se trata de raíz. Para él, la base se encuentra precisamente en que vivimos en una sociedad patriarcal que debe ir evolucionando hacia el feminismo.

Sobre violencia machista ha continuado hablando Inés Sánchez, que ha lanzado datos como que los ámbitos en los que se produce una mayor violencia hacia las mujeres son, en primer lugar, el ámbito de la pareja; en segundo lugar, el ámbito familiar y, en tercer lugar, el ámbito laboral.

Acerca de la relación entre política y feminismo, Colau ha admitido que se siente orgullosa de pertenecer al primer Gobierno que se considera al completo feminista, y ha añadido que valoran el feminismo como una política principal. En la práctica, ha explicado que el feminismo lo trasladan a todas las áreas, haciendo especial hincapié en la economía, puesto que sin presupuestos no existe posibilidad de hacer realidad diferentes políticas en este sentido.

Otro de los temas tratados ha sido el de las políticas de Urbanismo, que Inés Sánchez ha lamentado que no estén todavía adaptadas a las mujeres, ni en materia de seguridad, ni de infraestructura ni de acceso a los recursos que se ponen a disposición de la sociedad. Tampoco destacan, según Sánchez, los puestos directivos de mujeres en este ámbito.

Hablando de municipalismo, Colau ha destacado que en el municipalismo transformador de los últimos tiempos, “los ayuntamientos somos un lugar donde tejer comunidad y plantear alternativas feministas e igualitarias al extremismo violento que está emergiendo, sobre todo en algunos países de Europa”.

Para finalizar el debate, se han tratado otros temas relacionados con la mujer, como la baja maternal o el asunto de la prostitución. Sobre el primer asunto, Colau se ha mostrado a favor de la ampliación de la baja maternal y paternal y, acerca del segundo, la alcaldesa de Barcelona se ha manifestado a favor de las mujeres “soberanas y libres de elegir su vida”, no sin reivindicar que se regulen unos derechos para las que ejerzan esta profesión de manera voluntaria. Y es que ha añadido que no le parece justo que se atente contra las mujeres que ejercen la prostitución y no contra las mafias que manejan enormes cantidades de dinero y explotan a niñas y mujeres en todo el mundo.

🔴 Directo | @AdaColau: "Las políticas feministas son para nosotras un tema principal, es una estrategia de ciudad, entendidas no como una política sectorial sino como una política que lo tiene que atravesar todo" #CTXTfeminismoZGZ @arainfonoticias pic.twitter.com/BkmpHGPFxH — Iker G. Izagirre (@igoiz17) 9 de noviembre de 2018

🔴 Directo | @PedroSantisteve: "Hoy vamos a hablar de políticas públicas. Desde los ayuntamientos se pueden hacer políticas de género y de igualdad, y creo que lo estamos demostrando" #CTXTfeminismoZGZ @arainfonoticias pic.twitter.com/r6PYMQyfro — Iker G. Izagirre (@igoiz17) 9 de noviembre de 2018

…

🔴 Las jornadas se pueden seguir en directo en AraInfo, en streaming en jornadasfeministas.ctxt.es y en redes con @Rocio_Duran_ e @igoiz17 y con el hashtag #CTXTfeminismoZGZ.