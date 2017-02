19 de febrero de 1593: brujería, memoria y país

El sonido de esta banda Radio Birds es si se quiere simple, Rock´n´Roll, con un toque moderno, pero sobre todo un disco que transmite, huele y sabe a Rock, en donde cada canción suena diferente, pero todas con la esencia y aroma del Rock. Son temas con toques sureños, como sucede con la gran “Your Favoritte Past”, que nos hará remontarnos a esa zona peculiar de EEUU y como no todas ellas también acompañadas de riffs destilados con auténtico Bourbon. Un disco en el que una vez que lo pones a sonar disfrutarás como un niño/niña, con temas que se degustan solos, y te transmiten si cabe, cierta paz y tranquilidad y que te guste o no el alcohol, puede ser acompañado de una copa mientras disfrutas de cada una de sus canciones, como en mi caso, simplemente salía al patio a leer, dejando que sus melodías me acompañarán de fondo y con ello con los mejores temas del Rock de fondo disfrutar de una agradable mañana otoñal.